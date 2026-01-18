R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S u i d a z i d i T r u m p s i a m o a l l ' a s s u r d o . P r i m a l o ‘ z e r o a z e r o ’ p r o m e s s o d a M e l o n i e f i n i t o 1 5 - 0 . P o i F i t t o c h e l o d e f i n i s c e i l m i g l i o r a c c o r d o p o s s i b i l e . O r a c i m a n c a v a s o l o s e n t i r l o d e f i n i r e ‘ a c c o r d o f r u t t u o s o ’ . E M e l o n i p r o v a d i n u o v o a v e s t i r s i d a p o n t i e r a c o n g l i S t a t i U n i t i , c o m e s e n o n a v e s s i m o g i à v i s t o a c o s a p o r t a : a n n u n c i , p a c c h e s u l l e s p a l l e , p r o m e s s e d i t u t e l a e a l l a f i n e i l c o n t o l o p a g a n o s e m p r e l e n o s t r e i m p r e s e e i n o s t r i l a v o r a t o r i . F a r s i p a s s a r e s o p r a c o m e u n t r e n o n o n v u o l d i r e f a r e d a p o n t e , v u o l d i r e a r r e n d e r s i " . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a M 5 S C h i a r a A p p e n d i n o . " N e l f r a t t e m p o - a g g i u n g e - l e a z i e n d e c h i u d o n o , a r r i v a n o l e l e t t e r e d i l i c e n z i a m e n t o e a i c a n c e l l i a p a r l a r e c o n i l a v o r a t o r i c i s i a m o n o i , n o n i l G o v e r n o . L a v e r i t à è s e m p l i c e : i l G o v e r n o h a p e r s o l a t r a t t a t i v a e o r a p r o v a a r i s c r i v e r e l a s c o n f i t t a c o m e f o s s e u n a f a v o l a a l i e t o f i n e . M a l ' I t a l i a h a b a c i a t o l e m a n i a T r u m p g i à t r o p p o a l u n g o : d a v a n t i a l l e n u o v e m i n a c c e l e g a t e a l l a G r o e n l a n d i a , l ' E u r o p a d e v e f i n a l m e n t e a l z a r e l a t e s t a e u s a r e g l i s t r u m e n t i a n t i - c o e r c i z i o n e p e r d i f e n d e r e i m p r e s e e l a v o r o " .