R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a M a u r i z i o L a n d i n i c o n t r o i l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i s o n o i n d e g n e , v o l g a r i e p r o f o n d a m e n t e s e s s i s t e " . L o d i c h i a r a i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o , R a f f a e l e S p e r a n z o n . " È l a f o t o g r a f i a p e r f e t t a d i u n a s i n i s t r a r a n c o r o s a , v i o l e n t a e m a s c h i l i s t a , c h e b l a t e r a d i r i s p e t t o e d i r i t t i m a c h e a l l a p r i m a o c c a s i o n e , m o s t r a i l s u o v e r o v o l t o : q u e l l o d e l l ’ o d i o , d e l l ’ i n g i u r i a e d e l l a f r u s t r a z i o n e . L a n d i n i n o n h a p i ù n u l l a d i s i n d a c a l e : s e m b r a u n p o l i t i c o f a l l i t o , i n c o s t a n t e r i c e r c a d i v i s i b i l i t à , c h e u s a i l l i n g u a g g i o d e l l e o s t e r i e a l p o s t o d e l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o . G i o r g i a M e l o n i o g g i è r i c o n o s c i u t a i n t u t t o i l m o n d o c o m e u n a s t a t i s t a c a p a c e d i g u i d a r e l ’ I t a l i a c o n s e r i e t à e c h e h a r e s t i t u i t o c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e a l l a n a z i o n e , m e n t r e L a n d i n i s i r i d u c e a i n s u l t i d a t r i v i o . L a n d i n i s e h a u n b r i c i o l o d i b u o n a f e d e , r i c o n o s c a l ’ a b i s s o n e l q u a l e è p r e c i p i t a t o c o n l e s u e p a r o l e e c h i e d a s c u s a a l P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , a l l e d o n n e i t a l i a n e e a t u t t i g l i i t a l i a n i ” . .