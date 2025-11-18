R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n a t t a c c o g r a v e a l Q u i r i n a l e . N o i a b b i a m o c h i e s t o a M e l o n i s e c o n d i v i d a l ' a t t a c c o g r a v e f a t t o o g g i d a l s u o c a p o g r u p p o B i g n a m i . T r a q u e s t e p a r o l e e q u e l l e d i N o r d i o v i e n e s o s p e t t o c h e c i s i a i l t e n t a t i v o d i d i s t o g l i e r e l ' a t t e n z i o n e d a l f l o p d i q u e s t a m a n o v r a e d a l f a t t o c h e l a c o m m i s s i o n e e u r o p e a h a d e t t o c h e l ' I t a l i a è i l f a n a l i n o d i c o d a d e l l ' U e p e r l a c r e s c i t a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a C a r t a b i a n c a s u R e t e 4 .