R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o t r o v o c h e s i a s t a t o m o l t o g r a v e a t t a c c a r e i n q u e s t o m o d o i l Q u i r i n a l e , i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , c h e h a s e m p r e s v o l t o i l s u o m a n d a t o n e l p i e n o s o l c o c o s t i t u z i o n a l e d i r a p p r e s e n t a r e t u t t a l ' u n i t à n a z i o n a l e e d i f u n g e r e d a g a r a n t e s u p e r p a r t e s d e l l a C o s t i t u z i o n e . C h i u n q u e i n s i n u i i l c o n t r a r i o t r o v e r à s e m p r e l a n o s t r a f e r m a o p p o s i z i o n e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " E r a d o v e r o s o c h e " G i o r g i a M e l o n i " a n d a s s e a i n c o n t r a r e d o p o q u e s t i a t t a c c h i s c o m p o s t i i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , i n c o n t r o d o p o i l q u a l e h a n n o d e f i n i t o i l c a s o c h i u s o " .