R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l P a e s e a f f o n d a , l o r o c h e f a n n o ? I n v e c e d i o c c u p a r s i d i s a l a r i , s a n i t à , i n f r a s t r u t t u r e e f u t u r o , a t t a c c a n o i l Q u i r i n a l e e p r o v a n o a s p a c c a r e l ’ I t a l i a c o n l a s o l i t a o s s e s s i o n e d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a . È u n a d e s t r a c h e s i c o m p o r t a c o m e s e l o S t a t o f o s s e c o s a l o r o , c o m e s e l e i s t i t u z i o n i f o s s e r o o s t a c o l i e n o n p i l a s t r i d e l l a d e m o c r a z i a " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , c o m p o n e n t e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e . " È g r a v i s s i m o l o s c o n t r o c h e h a n n o a p e r t o c o n i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , u n a t t a c c o s e n z a p r e c e d e n t i a l l e g a r a n z i e c o s t i t u z i o n a l i . E M e l o n i ? T a c e . T a c e m e n t r e i s u o i m e t t o n o s o t t o t i r o i l C a p o d e l l o S t a t o . È i n a c c e t t a b i l e . È i r r e s p o n s a b i l e " . " E i d a t i c i d i c o n o l a v e r i t à . L ’ I t a l i a è a l l ’ u l t i m o p o s t o i n E u r o p a p e r c r e s c i t a e c o n o m i c a : i l P I L n e l 2 0 2 5 c r e s c e r à a p p e n a d e l l o 0 , 4 % . S e n z a i l P N R R — c h e F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n h a v o t a t o — s a r e m m o i n r e c e s s i o n e . Q u e s t a è l a r e a l t à , n u d a e c r u d a . A l t r o c h e p r o p a g a n d a . I l l o r o è u n g o v e r n o c h e n o n s o l o n o n g o v e r n a : è u n g o v e r n o c h e d i v i d e , d e s t a b i l i z z a e i n d e b o l i s c e i l P a e s e . E n o i n o n p o s s i a m o s t a r e z i t t i " .