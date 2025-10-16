R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ P i e n a s o l i d a r i e t à a l n o s t r o P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , p e r l e p a r o l e o f f e n s i v e , i n o p p o r t u n e e p i e n e d i l i v o r e r i c e v u t e d a l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C g i l M a u r i z i o L a n d i n i . M i c h i e d o c o m e i l l e a d e r d i u n s i n d a c a t o , c h e d o v r e b b e r a p p r e s e n t a r e v a l o r i d i r i s p e t t o , d i a l o g o e t u t e l a d e i l a v o r a t o r i , p o s s a r i c o r r e r e a e s p r e s s i o n i c h e c o n t r a d d i c o n o i n m o d o c o s ì e v i d e n t e q u e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i . P e r i l r u o l o c h e L a n d i n i r i v e s t e , l e a f f e r m a z i o n i p r o n u n c i a t e r i s u l t a n o a n c o r p i ù g r a v i e i n a c c e t t a b i l i . A u s p i c o c h e a r r i v i n o i m m e d i a t e l e s c u s e ” . C o s ì W a l t e r R i z z e t t o ( F d i ) , P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e L a v o r o d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .