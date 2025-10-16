R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o s i d i c e c h e l a t o p p a è p e g g i o r e d e l b u c o : M a u r i z i o L a n d i n i a v r e b b e p o t u t o s c u s a r s i c o n G i o r g i a M e l o n i , s e n z a c e r c a r e s p i e g a z i o n i c h e o f f e n d o n o l ’ i n t e l l i g e n z a p r i m a a n c o r a c h e l a v e r i t à . D a t e m p o i n I t a l i a s i d i c o n o p a r o l e i n l i b e r t à , s i r i c o r r e a e s p r e s s i o n i c h e f o m e n t a n o o d i o . È s u c c e s s o d i n u o v o e v i s t o l ’ a n d a z z o p u r t r o p p o n o n s a r à n e m m e n o l ’ u l t i m a v o l t a " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i G i o r g i o M u l è d i F o r z a I t a l i a .