R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s o l i t a d o p p i a m o r a l e d e l l a s i n i s t r a : s i b a t t e i l p e t t o p e r i d i r i t t i d e l l e d o n n e e p o i , a l l a p r i m a o c c a s i o n e p o s s i b i l e , s b r a i t a e ‘ b u l l i z z a ’ l e p r o p r i e a v v e r s a r i e c o n v e r g o g n o s i e p i t e t i . L a n d i n i , l e a d e r d e l l a m a g g i o r e s i g l a s i n d a c a l e i t a l i a n a , s i p e r m e t t e d i d a r e d e l l a c o r t i g i a n a a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i i n d i r e t t a t v . U n a b r u t t a p a g i n a d i s t o r i a c h e s q u a l i f i c a L a n d i n i . I l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C g i l c h i e d a s c u s a e s i v e r g o g n i p e r q u e s t o i n s u l t o d i c a t t i v o g u s t o ” . L o d i c h i a r a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , L a v i n i a M e n n u n i .