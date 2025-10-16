R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o r e g i s t r a r e u n u l t e r i o r e e s e m p i o d i t o t a l e m a n c a n z a d i r i s p e t t o p e r l e i s t i t u z i o n i e p e r l a p r i m a d o n n a a c a p o d e l g o v e r n o i t a l i a n o . A v e r g a r e l ’ i n s u l t o M a u r i z i o L a n d i n i c h e i n v e c e d i t u t e l a r e i l a v o r a t o r i l i u s a p e r f a r e p o l i t i c a , m a s t a v o l t a h a d e c i s a m e n t e e s a g e r a t o . T a c c i a r e G i o r g i a M e l o n i d i e s s e r e u n a c o r t i g i a n a è d a v v e r o u n a b r u t t i s s i m a c a d u t a d i s t i l e , e d i s p r e z z o p e r l e d o n n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a L u c i o M a l a n . " L a s o l i t a d o p p i a m o r a l e , d i u n a s i n i s t r a , c h e a c c u s a l a d e s t r a d i p a t r i a r c a t o , u s a s t r u m e n t a l m e n t e l e a c c u s e d i s e s s i s m o e p o i a f f i b b i a a l l ’ u n i c a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o i t a l i a n a d o n n a i l p i ù v o l g a r e d e g l i i n s u l t i . A G i o r g i a M e l o n i l a s o l i d a r i e t à d i t u t t i i s e n a t o r i e t u t t e l e s e n a t r i c i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a c u i s p e r o s i u n i s c a n o t u t t i i c o l l e g h i e l e c o l l e g h e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l a c o l l o c a z i o n e p o l i t i c a " , c o n c l u d e .