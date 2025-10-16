R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n d i n i s i d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a p e r q u e l l o c h e : u n d e m a g o g o d a q u a t t r o s o l d i ” . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a Y l e n j a L u c a s e l l i . “ S e l a s i n i s t r a d e i ‘ d i r i t t i ’ e d e l l o s b a n d i e r a t o f e m m i n i s m o h a s c e l t o q u e s t o s o g g e t t o c o m e ‘ g u r u ’ , c i ò n e d e f i n i s c e l ’ i p o c r i s i a d i f o n d o . A l l a p r e s i d e n t e M e l o n i t u t t a l a s o l i d a r i e t à . D i f r o n t e a c e r t i i n s u l t i l a r i s p o s t a m i g l i o r e r e s t a l a f i d u c i a d e g l i i t a l i a n i , c h e è e s a r à c o n f e r m a t a " .