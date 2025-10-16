R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d o c h e L a n d i n i q u a n d o s i g u a r d a n e l l o s p e c c h i o p e n s i d i s e s t e s s o q u e l l o c h e p e n s a n o t u t t e l e p e r s o n e p e r b e n e . I l l i n g u a g g i o t r i v i a l e e d o f f e n s i v o u s a t o n e i c o n f r o n t i d e l l a M e l o n i l o q u a l i f i c a u n a v o l t a d i p i ù p e r q u e l l o c h e è . S i d i s i n t e r e s s a d e i l a v o r a t o r i e d e i l o r o d i r i t t i , f a s c i o p e r i e a g i t a z i o n i p o l i t i c h e , o f f e n d e c h i n o n l a p e n s a c o m e l u i p e r p e r s e g u i r e a m b i z i o n i p o l i t i c h e i n m o d o s f r e n a t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i . " N o n v o g l i o a f f i a n c a r e a g g e t t i v i a c c a n t o a l n o m e d i L a n d i n i p e r d u e r a g i o n i : d a u n l a t o n o n v o g l i o e s s e r e o f f e n s i v o c o m e l u i , d a l l ' a l t r o p e n s o c h e n e i r a r i m o m e n t i d i l u c i d i t à , a p p u n t o d a v a n t i a l l o s p e c c h i o , l u i d i r à a s e s t e s s o b e n d i p e g g i o d i q u a n t o g l i p o t r e i d i r e i o . I n f o n d o L a n d i n i s a c h i è . E p e r q u e s t o l o c o m p a t i s c o " , c o n c l u d e .