R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o a m a r e g g i a t o , p e r m e e p e r i m i e i f a m i l i a r i . M i s p a v e n t a l a v i o l e n z a d e l l ’ a t t a c c o e q u e l c h e f a m a l e è l ’ i m p r e s s i o n e d i e s s e r e s t a t o u t i l i z z a t o p e r c o l p i r e i l p r e s i d e n t e " . L o d i c e i n u n c o l l o q u i o a l C o r r i e r e d e l l a S e r a i l c o n s i g l i e r e d e l Q u i r i n a l e F r a n c e s c o S a v e r i o G a r o f a n i , d o p o l e p o l e m i c h e p o l i t i c h e d i i e r i s c a t u r i t e d a u n a r t i c o l o d e l l a ' V e r i t à ' , s p i e g a n d o a n c h e c h e i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a " è s t a t o a f f e t t u o s i s s i m o , m i h a d e t t o “ s t a i s e r e n o , n o n t e l a p r e n d e r e ” " . . G a r o f a n i s o t t o l i n e a d i " a v e r d i m o s t r a t o c o n i f a t t i l ’ a s s o l u t o r i s p e t t o p e r l e i s t i t u z i o n i , i n t u t t i i r u o l i c h e h o r i c o p e r t o " e s u l l e f r a s i c h e g l i s o n o s t a t e a t t r i b u i t e d a l l a s t a m p a c h i a r i s c e : " E r a u n a c h i a c c h i e r a t a i n l i b e r t à t r a a m i c i " , s i c u r o d i " n o n a v e r m a i f a t t o d i c h i a r a z i o n i f u o r i p o s t o , m a i e s i b i z i o n i d i p r o t a g o n i s m o " . G a r o f a n i r i v e l a d i a v e r " l e t t o e r i l e t t o B e l p i e t r o , s e n z a c a p i r e i n c o s a c o n s i s t e r e b b e i l c o m p l o t t o " , a s s i c u r a n d o : " D a q u a n d o i l p r e s i d e n t e m i h a f a t t o l ’ o n o r e d i c h i a m a r m i a c o l l a b o r a r e c o n l u i , s o n o s t a t o s e m p r e c o n v i n t a m e n t e a l s u o s e r v i z i o , a l s e r v i z i o d e l l ’ i s t i t u z i o n e " .