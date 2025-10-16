R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e l p e r c o r s o c h e l o h a p o r t a t o d a l e a d e r s i n d a c a l e a m e g a f o n o u r l a n t e d e i p a r t i t i d e l l a s i n i s t r a , d o p o a v e r a c c a n t o n a t o g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i p e r g l i i n t e r e s s i d i u n a p a r t e p o l i t i c a , a L a n d i n i n o n r i m a n g o n o a l t r i s t r u m e n t i c h e l e o f f e s e p e r s o n a l i e g l i i n s u l t i s e s s i s t i c o n t r o i l c a p o d e l G o v e r n o G i o r g i a M e l o n i . L e b a t t a g l i e i n d i f e s a d e i d i r i t t i e d e l l e l a v o r a t r i c i p o s s o n o e s s e r e a c c a n t o n a t e p e r f a r s p a z i o a l l e p a r o l e d i o d i o c h e , o r m a i , s e m b r a n o e s s e r e g l i u n i c i a r g o m e n t i p e r a t t a c c a r e i l G o v e r n o i t a l i a n o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n d r e a D e P r i a m o . " C i t o c c a s p e r a r e c h e i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l - p r o s e g u e - n o n a b b i a b e n c h i a r o i l s e n s o d e l l e p a r o l e e c h e l a s u a c o n o s c e n z a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a e s c l u d a i l s e n s o d i d e t e r m i n a t e p a r o l e e , s o p r a t t u t t o , l ’ i n e q u i v o c a b i l e e i n d i s c u t i b i l e v a l e n z a f o r t e m e n t e o f f e n s i v a e l e s i v a d e l l a d i g n i t à d i q u a l s i a s i d o n n a , m a è c e r t o c h e L a n d i n i d o v r e b b e v e r g o g n a r s i p e r l e p a r o l e u s a t e n e i c o n f r o n t i d i G i o r g i a M e l o n i i n q u a n t o p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e , s o p r a t t u t t o , i n q u a n t o d o n n a " . " C i c h i e d i a m o c o n q u a l e c o r a g g i o , d o p o u n u s o s t r u m e n t a l e e v o l g a r e d i u n a t t a c c o s e s s i s t a c o s ì f o r t e , i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l p o t r à i n f u t u r o p r o g r a m m a r e o p a r t e c i p a r e a s a c r o s a n t e i n i z i a t i v e i n d i f e s a d e l l e d o n n e s e n z a , p e r ò , e s s e r e l e g i t t i m a m e n t e a c c u s a t o d i i n c o e r e n z a " , c o n c l u d e .