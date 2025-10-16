R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i L a n d i n i , c h e a r r i v a a d e f i n i r e l a P r e s i d e n t e M e l o n i u n a c o r t i g i a n a , n o n s o n o s o l o u n i n s u l t o p e r s o n a l e : s o n o i l s i n t o m o d i u n a c o r r e n t e p o l i t i c a s m a r r i t a , i n c a p a c e o r m a i d i s o s t e n e r e i l c o n f r o n t o s u l p i a n o d e l l e i d e e " . C o s ì d i c h i a r a i n u n a n o t a i l P r e s i d e n t e d e l l ' I n C E , O n . S a l v a t o r e C a i a t a . " Q u a n d o l a r a g i o n e a b d i c a , r e s t a s o l o l ’ o f f e s a ; e c h i n o n s a p i ù c o s t r u i r e a r g o m e n t i , d i s t r u g g e c o n l e p a r o l e . Q u e s t a r a b b i a t r a v e s t i t a d a c o e r e n z a r i v e l a i l v u o t o d i u n a s i n i s t r a c h e p r e f e r i s c e l a d e r i s i o n e a l d i a l o g o , l a p o l e m i c a a l l ’ a u t o c r i t i c a . M a l ’ o d i o n o n è p e n s i e r o : è l a r e s a d i c h i n o n s a p i ù p r o p o r r e , m a s o l o n e g a r e . I n q u e s t o l i n g u a g g i o s c o m p o s t o s i r i f l e t t e u n f a l l i m e n t o p i ù p r o f o n d o — q u e l l o d i u n m o n d o p o l i t i c o c h e h a s m e s s o d i p a r l a r e a l P a e s e , e p a r l a s o l o c o n t r o c h i l o g u i d a " , c o n c l u d e i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .