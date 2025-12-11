R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ F a z z o l a r i p a r l a a v a n v e r a e c e r c a d i r a c c o n t a r e q u e s t i t r e a n n i d i g o v e r n o c o n u n a n a r r a z i o n e t r i o n f a l i s t i c a s e c o n d o c u i l ’ I t a l i a s a r e b b e o g g i u n P a e s e ' s t a b i l e ' e ' a u t o r e v o l e ' g r a z i e a l l ’ a z i o n e d e l l ’ e s e c u t i v o . L a r e a l t à è b e n d i v e r s a . G l i a t t a c c h i c o n t i n u i a l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , a l l a C o r t e d e i C o n t i , a l l a m a g i s t r a t u r a , a i g i o r n a l i s t i e a l l a s t a m p a , a l l e a u t o r i t à i n d i p e n d e n t i , a l l e s c u o l e , a l l ’ u n i v e r s i t à e a l m o n d o d e l l a c u l t u r a n o n s o n o i l s e g n o d i u n a d e m o c r a z i a s o l i d a , m a d i u n P a e s e i n p e r e n n e f i b r i l l a z i o n e i s t i t u z i o n a l e " . C o s ì l a c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c a a l l a C a m e r a , C h i a r a B r a g a . " U n a t e n s i o n e c o s t a n t e g e n e r a t a d a u n a c l a s s e d i r i g e n t e c h e , i n v e c e d i r i s p e t t a r e l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i , t e n t a d i i m p o r r e u n a p r e s u n t a s u p r e m a z i a c o l p e n d o o g n i c o n t r a p p e s o d e m o c r a t i c o . F a z z o l a r i s c a m b i a l a d u r a t a d e l g o v e r n o e l ’ i n e r z i a d e l l e s u e p o l i t i c h e c o n l a s t a b i l i t à . I c o n t i n u i s t r a p p i i s t i t u z i o n a l i d i m o s t r a n o q u a n t o s i a f r a g i l e l ’ i m p i a n t o d i g o v e r n o , n o n o s t a n t e l a s u a p e r m a n e n z a f o r m a l e . E i l p a r a d o s s o è c h e m e n t r e F a z z o l a r i r i v e n d i c a l a s t a b i l i t à d e l G o v e r n o i l M i n i s t r o C i r i a n i o g g i a r r i v a a d i r e c h e l a p r i o r i t à d e l P a e s e è l a l e g g e e l e t t o r a l e p e r d a r e s t a b i l i t à a l G o v e r n o " . " U n ’ e n n e s i m a f o r z a t u r a d e t t a t a s o l o d a l l a p a u r a d i p e r d e r e . M e n t r e i l P a e s e r e a l e a r r a n c a s u c a l o d e i s a l a r i , b l o c c o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e d a 3 0 m e s i , s a n i t à p u b b l i c a a l l o s t r e m o , s e r v i z i e s s e n z i a l i p e r c i t t a d i n i t a g l i a t i , a p a r t i r e d a l t r a s p o r t o p u b b l i c o e a l c o m p a r t o s i c u r e z z a . I l G o v e r n o M e l o n i è u n g o v e r n o i n c a p a c e d i a p p r o v a r e i n t e m p i d e c e n t i u n a l e g g e d i b i l a n c i o g i à d i p e r s é i n a d e g u a t a . L ’ I t a l i a m e r i t a u n e q u i l i b r i o d i v e r s o , f o n d a t o s u l l a c o o p e r a z i o n e t r a i p o t e r i d e l l o S t a t o e s u l l ’ a s c o l t o d e l P a e s e r e a l e , n o n s u l l a r i v e n d i c a z i o n e d i r i s u l t a t i c h e n o n c o l m a n o l e c r i t i c i t à a p e r t e n é n a s c o n d o n o l e t e n s i o n i c h e q u e s t o e s e c u t i v o h a a l i m e n t a t o ” .