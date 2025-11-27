R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à e s i n c e r a v i c i n a n z a a l m i n i s t r o d e l T u r i s m o D a n i e l a S a n t a n c h è p e r l e i g n o b i l i e s c h i f o s e m i n a c c e r i c e v u t e s u i s o c i a l . G r a v i s s i m e i n t i m i d a z i o n i d a p a r t e d i c h i s i f a s c u d o d i u n o s c h e r m o e d i u n a t a s t i e r a p e r s e m i n a r e o d i o e s p a r g e r e v i o l e n z a . U n r i n g r a z i a m e n t o a l l a D i g o s , p r o n t a m e n t e i n t e r v e n u t a , e u n a b b r a c c i o a D a n i e l a , c h e c e r t o n o n a r r e t r e r à d i u n m i l l i m e t r o d i f r o n t e a c h i v o m i t a p a r o l e c h e a n d r e b b e r o c o n d a n n a t e d a t u t t i , s e n z a s e e s e n z a m a " . C o s ì l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C i v i c i d ' I t a l i a , N m , U d c , M a i e .