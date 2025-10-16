R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " M a u r i z i o L a n d i n i è o r m a i f u o r i d a q u a l s i a s i c o n c e z i o n e d i e q u i l i b r i o e r i s p e t t o n e l c o n f r o n t o p o l i t i c o . N o n b a s t a v a n o i t o n i f e r o c i c o s t a n t e m e n t e u t i l i z z a t i p e r a i z z a r e p e r i c o l o s a m e n t e l a p i a z z a , o r a s c i v o l a i n u n i n s u l t o s e s s i s t a c o n t r o l a P r e s i d e n t e M e l o n i , c u i v a p i e n a s o l i d a r i e t à . F i n o a q u a n d o c i s a r a n n o u o m i n i c o m e l u i , l ’ I t a l i a r e s t e r à u n p a e s e d i m e z z a t o . C o s ì D e b o r a B e r g a m i n i s u i s o c i a l .