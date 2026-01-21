R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o a v e r a s c o l t a t o i l m i n i s t r o N o r d i o m i v e r r e b b e d a d i r e p a r a f r a s a n d o u n s u o c o l l e g a d i g o v e r n o c h e l a ' g i u s t i z i a v a l e f i n o a d u n c e r t o p u n t o ' . I l m i n i s t r o p a r l a d i u n m o n d o q u e l l o d e l l a g i u s t i z i a c h e a p p a r e n t e m e n t e n o n c o n o s c e , n o n f r e q u e n t a e n o n c a p i s c e . L e t a n t e i n t e r r o g a z i o n i , p r o p o s t e d i l e g g e e a u d i z i o n i a v a n z a t e d a l P d i n q u e s t i t r e a n n i , r a c c o n t a n o u n m o n d o d e l l a g i u s t i z i a c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o d a q u e l l o n a r r a t o d a N o r d i o c h e c o n t i n u a s o l o a d i r e d i n o a t u t t e l e p r o p o s t e e r i s o l u z i o n i c h e g l i v e n g o n o p r e s e n t a t e e p o r t a a v a n t i i l t r i s t e r e c o r d d i u n a r i f o r m a c h e n o n v e r r à i n t a c c a t a n e a n c h e d a u n p i c c o l o e m e n d a m e n t o . N o n è u n a ' p e t u l a n t e l i t a n i a ' r i c o r d a r e c h e l a C o s t i t u z i o n e a p p a r t i e n e a t u t t i g l i i t a l i a n i , e c h e v a r i s p e t t a t a e t r a t t a t a c o n c u r a ” . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e g i u s t i z i a d e l P d , D e b o r a S e r r a c c h i a n i . “ S e v a t u t t o b e n e c o m e s o s t i e n e N o r d i o e d è s t a t o r i s p e t t a t o i l P n r r - s o t t o l i n e a l a p a r l a m e n t a r e d e m - p e r c h é f a r e u n d e c r e t o u r g e n t e p e r s p o s t a r e i m a g i s t r a t i d a u n a p a r t e a l l ' a l t r a d e l P a e s e ? P e r c h é i g i u d i c i d i p a c e f i s s a n o l e u d i e n z e a l 2 0 3 2 ? P e r c h é n e l p r o c e s s o d i d i g i t a l i z z a z i o n e , l e r i c h i e s t e d i a r c h i v i a z i o n i s i s t a n n o f a c e n d o a m a n o ? P e r n o n p a r l a r e p o i d e l p r e c a r i a t o p r e s s o i l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a e l e g r a v i s s i m e c a r e n z e d i p e r s o n a l e a m m i n i s t r a t i v o ” . “ È o f f e n s i v o s e n t i r e c h e i s u i c i d i n e l l e c a r c e r i a v v e n g o n o p e r p a u r a d i l i b e r a z i o n e e c h e i l s o v r a f f o l l a m e n t o e v i t a i s u i c i d i . S u l l a s i c u r e z z a i l f a l l i m e n t o è t o t a l e e l o a m m e t t e a n c h e l a p r e m i e r M e l o n i c h e l e c h i e d e u n c a m b i o d i p a s s o . M a N o r d i o c o n t i n u a c o n l ' a u m e n t o d e i r e a t i e d e l l e p e n e o m e t t e n d o a n c h e u n a s o l a p a r o l a s u p r e v e n z i o n e , f o r m a z i o n e e i n f o r m a z i o n e , e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r r e n d e r e p i ù s i c u r e l e c i t t à ” , c o n c l u d e S e r r a c c h i a n i .