R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S a r e m o i m p e g n a t i s s i m i p e r c h é i n P a r l a m e n t o t u t t o i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o m p a t t a m e n t e s i è b a t t u t o c o n t r o q u e s t a , c h e n o n è u n a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a , è u n a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a , p e r c h é è i l M i n i s t r o N o r d i o c h e a m m e t t e c h e q u e s t a r i f o r m a n o n m i g l i o r e r à i l f u n z i o n a m e n t o d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a , n o n a c c o r c e r à i p r o c e s s i , n o n s t a b i l i z z e r à i p r e c a r i d e l l a g i u s t i z i a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " L o f a n n o p e r c h é v o g l i o n o d i r e u n a c o s a c h e è p r e c i s a . V o g l i o n o d i r e c h e c h i g o v e r n a , c h i h a i l p o t e r e , c h i h a u n v o t o i n p i ù , n o n d e v e e s s e r e g i u d i c a t o d a l l a m a g i s t r a t u r a . E a l l o r a s u q u e s t o p e n s o c h e i c i t t a d i n i p o s s a n o c a p i r e b e n e c h e i l v e r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i a s s o g g e t t a r e l a m a g i s t r a t u r a a l p o t e r e p o l i t i c o . D i m i n u e n d o i d i r i t t i d e m o c r a t i c i d e i c i t t a d i n i . . . m a i l f a t t o c h e l a l e g g e è u g u a l e p e r t u t t i è a g a r a n z i a d i c h i d a s o l o n o n h a v o c e , n o n h a i l p o t e r e e n o n h a i s o l d i p e r f a r s i v a l e r e " .