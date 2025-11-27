R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l p a r t i t o , t u t t i i s u o i s e n a t o r i e t u t t i i s u o i d e p u t a t i s i s o n o b a t t u t i c o n t r o , a n c h e p e r c h é q u e s t a è u n a r i f o r m a c h e s p a c c a i l C o n s i g l i o S u p e r i o r e d e l l a M a g i s t r a t u r a . È u n a r i f o r m a c h e s t a n n o f a c e n d o p e r 2 0 p e r s o n e , c ' è c h i d i c e 2 0 , c ' è c h i d i c e 4 0 , c h e p a s s a n o d a u n a c a r r i e r a a l l ' a l t r a n e l l a m a g i s t r a t u r a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " M a d a v v e r o p e r i l d e s t i n o d i 4 0 p e r s o n e a l l ' a n n o v o g l i o n o m e t t e r e m a n o a l l a C o s t i t u z i o n e ? O l ' o b i e t t i v o è p r o p r i o d i m i n u i r e q u e i p e s i e c o n t r a p p e s i c h e d i c o n o u n a c o s a , c h e l a d e m o c r a z i a n o n è u n a s s e g n o i n b i a n c o d a d a r e p e r 5 a n n i a c h i p r e n d e u n v o t o i n p i ù . A n c h e c h i g o v e r n a , s o p r a t t u t t o c h i g o v e r n a d e v e r i s p e t t a r e l a l e g g e e e s s e r e g i u d i c a t o " .