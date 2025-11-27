R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C i s a r à s a b a t o u n a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e , p a r t e c i p e r ò a n c h e i o , c o n t r o i l p o n t e d i M e s s i n a . M a q u a n d o l a C o r t e d e i C o n t i h a f a t t o i l s u o d o v e r e , c i o è i l c o n t r o l l o f o r m a l e s u g l i a t t i d i c h i g o v e r n a p e r d i r e q u a c ' è u n p r o b l e m a e h a b l o c c a t o i l p r o g e t t o s b a g l i a t o e d a n n o s o d e l P o n t e d i M e s s i n a , l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i è u s c i t a d i c e n d o , a h s ì ? A l l o r a c o n l a r i f o r m a d e l l a m a g i s t r a t u r a e c o n l a r i f o r m a d e l l a C o r t e d e i C o n t i v i f a c c i a m o v e d e r e c h i c o m a n d a . I l p u n t o è p r o p r i o q u e s t o , p e r c h é s a c o s a h a d e t t o l ' a l t r a s e r a N o r d i o ? H a d e t t o , n o n c a p i s c o p e r c h é u n a p e r s o n a i n t e l l i g e n t e c o m e S c h l e i n n o n c a p i s c e c h e q u e s t a r i f o r m a s e r v e a n c h e l o r o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . C i o è d i c e , s e l e i v a a l g o v e r n o l e f a c o m a n d a r e a n c h e l e i . . . " M a è m o l t o s e m p l i c e , p e r c h é i o n o n v o g l i o c h e m i s e r v a . Q u a n d o s a r ò a l g o v e r n o v o g l i o c h e l a m a g i s t r a t u r a s i a l i b e r a d i g i u d i c a r e a n c h e m e s e s b a g l i o , s o p r a t t u t t o s e s b a g l i o c o n i s o l d i d e i c i t t a d i n i " .