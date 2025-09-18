R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o h a l ' o s s e s s i o n e d e l p o t e r e e v u o l e e v i v e c o m e u n o s t a c o l o a n c h e i l l a v o r o d i u n p o t e r e s e p a r a t o c o m e è l a g i u s t i z i a e , c o m e è d o v e r o s o c h e s i a , l a m a g i s t r a t u r a s e c o n d o l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . Q u i n d i n o i c o n t i n u e r e m o l a b a t t a g l i a c o n t r o q u e s t a r i f o r m a e , c o m e h o d e t t o , l a c o n t i n u e r e m o a n c h e a t t r a v e r s o i l r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , i n T r a n s a t l a n t i c o .