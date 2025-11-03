R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F o r t i s c o n t r i s u s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e ? " S p e r o d i n o p e r c h é è g i u s t o a v e r e u n a g i u s t i z i a p i ù v e l o c e c h e n o n m e t t a i n g a l e r a l e p e r s o n e s b a g l i a t e . 3 1 m i l a , p i ù d i 3 1 m i l a n e g l i u l t i m i a n n i s o n o g l i i t a l i a n i f i n i t i i n g i u s t a m e n t e i n g a l e r a e n e s s u n o p a g a . A n c h e i n t r i b u n a l e c h i s b a g l i a d e v e p a g a r e c o m e a c c a d e a t u t t i g l i a l t r i l a v o r a t o r i " . L o d i c e i l v i c e p r e m i e r M a t t e o S a l v i n i a C i n q u e M i n u t i s u R a i 1 .