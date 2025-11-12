R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e m i t t e n t e t e l e v i s i v a L a 7 h a m e s s o i n p i e d i s u P a o l o B o r s e l l i n o e l e s u e a f f e r m a z i o n i s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e i n m a g i s t r a t u r a u n m e c c a n i s m o d i f a k e n e w s i n s t i l e p r o p a g a n d a r u s s a c o n c u i i n m a n i e r a o s s e s s i v a h a n n o d i f f u s o n o t i z i e f a l s e . Q u e l l a d i F o r m i g l i e G r u b e r n o n è s t a t a d i s a t t e n z i o n e m a d i u n p i a n o b e n o r c h e s t r a t o p e r a t t a c c a r e i l g o v e r n o M e l o n i e i n p a r t i c o l a r e l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a d e l g o v e r n o . S u B o r s e l l i n o è u n a v e r g o g n a a v e r s t r u m e n t a l i z z a t o u n e r o e , u n m a r t i r e p e r f a r e p r o p a g a n d a c o n t r o i l g o v e r n o e c o n t r o l a r i f o r m a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a l v o S a l l e m i , c o m p o n e n t e l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a . " R i t e n g o c h e l ’ O r d i n e d e i G i o r n a l i s t i d o v r e b b e i n t e r v e n i r e p e r f a r r i s p e t t a r e i l c o d i c e d e o n t o l o g i c o , a L a 7 d e v o n o r e t t i f i c a r e e c h i e d e r e s c u s a a i t e l e s p e t t a t o r i . P e r a l t r o F o r m i g l i è r e c i d i v o v i s t o c h e a v e v a d i f f u s o l a f o t o d e l b u n k e r d i A z o v s t a l , m a e r a q u e l l a d i u n v i d e o g i o c o . I n s o m m a s i a m o s t u f i d i q u e s t o m o d o d i f a r e g i o r n a l i s m o e c i a s p e t t i a m o p e r c i ò c h e q u a l c u n o c h i e d a s c u s a " , c o n c l u d e .