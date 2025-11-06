R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r i l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a l a s c e r e m o l i b e r t à d i v o t o e q u a n d o a v r ò d e c i s o c o s a v o t a r e l o d i r ò a n c h e i o . S e c o n d o m e i l r e f e r e n d u m n o n s e r v e a n i e n t e . S t i a m o s e p a r a n d o c a r r i e r e g i à s e p a r a t e . S t i a m o f a c e n d o u n a r i f o r m a p e r 2 8 p e r s o n e c h e l o s c o r s o a n n o h a n n o f a t t o i l p a s s a g g i o d a u n a c a r r i e r a a l l ' a l t r a . D a l l ' a l t r a p a r t e , a s i n i s t r a , g r i d a n o a i p i e n i p o t e r i , m a p e r m e i p i e n i p o t e r i n o n s o n o q u e s t a r i f o r m a m a q u a n d o m e t t o n o s o t t o c o n t r o l l o u n g i o r n a l i s t a c o n P a r a g o n , c o m e q u a n d o l i b e r a n o u n o c o m e A l m a s r i " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i a O t t o e m e z z o s u L a 7 . " A n c h e i o a v e v o u n a f o r t e m a g g i o r a n z a , m a q u a n d o h o p e r s o m i s o n o d i m e s s o . O g n u n o h a l a s u a d i g n i t à e f a i c o n t i c o n s é s t e s s o . F a r e u n a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e c h e i m p o n i a l P a r l a m e n t o è q u a l c o s a c h e n o n c o n d i v i d o . C h e v i n c a o c h e p e r d a , M e l o n i n o n s c h i o d e r à d a P a l a z z o C h i g i , è a t t a c c a t a c o l V i n a v i l . L ' u n i c o o b i e t t i v o d i q u e s t a c a m p a g n a è c a n c e l l a r e i l d i b a t t i t o s u p r e s s i o n e f i s c a l e e s i c u r e z z a " , c o n c l u d e R e n z i .