R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L e r i v e l a z i o n i d i R e p o r t s o n o g r a v i s s i m e e s m a s c h e r a n o a n c o r a u n a v o l t a i l G o v e r n o . S o n o l a c o n f e r m a c h e i l g o v e r n o M e l o n i v u o l e c o n t r o l l a r e t u t t a l a m a g i s t r a t u r a . D i r e t t a m e n t e a t t r a v e r s o i n t e r v e n t i n o r m a t i v i , a p a r t i r e d a l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e , e i n d i r e t t a m e n t e c o n m e t o d i d a v v e r o p o c o o r t o d o s s i c o m e s v e l a t o d a l p r o g r a m m a d i R a i 3 . S e t a l i t e s i v e n g o n o c o n f e r m a t e s a r e b b e g r a v i s s i m o c h e a p a r t i r e d a i d i p e n d e n t i d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e g i u d i z i a r i a f i n o a g i u d i c i e p r o c u r a t o r i t u t t i v e r r e b b e r o s p i a t i d a l G o v e r n o . È f o n d a m e n t a l e c h e P a l a z z o C h i g i c h i a r i s c a i m m e d i a t a m e n t e q u a n t o t r a p e l a t o e c h i e d i a m o a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i d i v e n i r e a c h i a r i r e i m m e d i a t a m e n t e i n A u l a ” . L o d i c h i a r a n o i n u n a n o t a i p a r l a m e n t a r i P d d e l l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a s u l l a R a i .