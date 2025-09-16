R o m a , 1 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - I n t e r v e r r a n n o p e r p o c o m e n o d i t r e o r e ( 1 6 3 m i n u t i , p e r l a p r e c i s i o n e ) i n a u l a a l l a C a m e r a i d e p u t a t i d e l P d , d e l M 5 s e d i A v s s u l l a r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e d e l l a g i u s t i z i a . G i à i n c o m m i s s i o n e , s t a m a t t i n a , i t r e p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e e r a n o i n t e r v e n u t i i n b l o c c o p r o m e t t e n d o o s t r u z i o n i s m o i n v i s t a d e l l a d i s c u s s i o n e i n a u l a d e l p r o v v e d i m e n t o . S o n o u n a q u i n d i c i n a , a l m o m e n t o , i d e p u t a t i P d , A v s e M 5 s s u i 3 2 t o t a l i i s c r i t t i a p a r l a r e p e r l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e d e l l a r i f o r m a c h e p r e n d e i l v i a a l l e 1 5 . T r a q u e s t i c ' è a n c h e R o b e r t o G i a c h e t t i , c o n u n t e m p o m a s s i m o a d i s p o s i z i o n e d i m a s s i m o 3 0 m i n u t i , m a I t a l i a v i v a h a u n a p o s i z i o n e d i f f e r e n t e d i q u e l l e d i P d , M 5 s e A v s s u l l a r i f o r m a c h e i n t r o d u c e t r a l e a l t r e c o s e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e .