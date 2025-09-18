R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n a m i n a c c i a , n e s s u n i n s u l t o , n e s s u n a i n t i m i d a z i o n e . L e p a r o l e d e l m i n i s t r o T a j a n i r a p p r e s e n t a n o u n a r i c o s t r u z i o n e f a l s a e i n f o n d a t a , c h e n o n c o r r i s p o n d e a q u a n t o a v v e n u t o o g g i i n A u l a . I d e p u t a t i d e l P d h a n n o s e m p l i c e m e n t e , s e p p u r v i v a c e m e n t e , r i c h i a m a t o i l m i n i s t r o a l l a p r a s s i p a r l a m e n t a r e c h e i m p o n e u n c o m p o r t a m e n t o i s t i t u z i o n a l e a i r a p p r e s e n t a n t i d e l G o v e r n o , a i q u a l i n o n è c o n s e n t i t o a p p l a u d i r e , e s u l t a r e o a s s u m e r e a t t e g g i a m e n t i p r o v o c a t o r i d a i b a n c h i d e l l ’ E s e c u t i v o . L a c a p o g r u p p o d e l P d è i n t e r v e n u t a p i ù v o l t e p e r s o l l e c i t a r e l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a a r i s t a b i l i r e l ’ o r d i n e , s t i g m a t i z z a n d o c o m p o r t a m e n t i n o n c o n s o n i d a p a r t e d e l G o v e r n o " . L o s o t t o l i n e a u n a n o t a d e l G r u p p o P d d e l l a C a m e r a . " N o n v i è s t a t a a l c u n a i n t i m i d a z i o n e o m i n a c c i a v e r b a l e n e i c o n f r o n t i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , m a s o l t a n t o l a d i f e s a d e l l e r e g o l e - a n c h e n o n s c r i t t e m a d e t t a t e d a l l a p r a s s i e d a l b u o n s e n s o - c h e g a r a n t i s c o n o i l c o r r e t t o s v o l g i m e n t o d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i . R i t e n i a m o p e r t a n t o i n d i s p e n s a b i l e - p r o s e g u e i l c o m u n i c a t o - c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i v e n g a a l l a C a m e r a a r i f e r i r e c o n c o m u n i c a z i o n i f o r m a l i , s u c u i l ’ A u l a p o s s a e s p r i m e r s i . È u n a q u e s t i o n e d i c h i a r e z z a i s t i t u z i o n a l e : i l P a r l a m e n t o n o n p u ò r e s t a r e a l l ’ o s c u r o d e l l a l i n e a c h e l ’ E s e c u t i v o s t a s e g u e n d o s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e e d e u r o p e o , n é d e l m a n d a t o a f f i d a t o a l l a n o s t r a d i p l o m a z i a . C o m e g i à r a p p r e s e n t a t o a l p r e s i d e n t e F o n t a n a , s e n o n v i s a r a n n o r i s p o s t e g i à d a l l a p r o s s i m a s e t t i m a n a , i l G r u p p o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c o n t i n u e r à a e s e r c i t a r e c o n d e t e r m i n a z i o n e l a p r o p r i a f u n z i o n e c r i t i c a e p a r l a m e n t a r e , f i n c h é n o n s a r à g a r a n t i t o i l p i e n o r i s p e t t o d e l l e p r e r o g a t i v e d e l l ’ A u l a . N o n s i a m o d i s p o n i b i l i a r i p r e n d e r e i l a v o r i i n a s s e n z a d i c o m u n i c a z i o n i d e l G o v e r n o c h e p o r t i n o a u n i m p e g n o c o n c r e t o , e q u i n d i a u n v o t o d e l l ’ A u l a , s u l l a p o s i z i o n e a v r à s u l l e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l ’ E u r o p a e s u l l e d e c i s i o n i c o n s e g u e n t i ” .