R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D e s i d e r o r i n g r a z i a r e v i v a m e n t e l a p r e s i d e n t e C a s s a n o p e r i l s e r v i z i o p r e s t a t o n e l l ' a r c o d e l l a s u a l u n g a e b r i l l a n t e c a r r i e r a e p a r t i c o l a r m e n t e p e r l ' a t t i v i t à s v o l t a q u a l e p r i m o p r e s i d e n t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e l l a s e d u t a d e l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a c h e h a e l e t t o P a s q u a l e D ' A s c o l a n u o v o p r e s i d e n t e d e l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e . I l C a p o d e l l o S t a t o n o n h a p a r t e c i p a t o a l l a v o t a z i o n e , " c o m e d i c o n s u e t o e n o n d i n o r m a " , h a s p e c i f i c a t o , r i c o r d a n d o c h e a v e v a i n v e c e p a r t e c i p a t o a l l o s c r u t i n i o c h e p o r t ò a l l ' e l e z i o n e d i M a r g h e r i t a C a s s a n o . Q u e s t ' u l t i m a , h a d e t t o a n c o r a i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , " a l l a s u a b e n n o t a e r i c o n o s c i u t a c o m p e t e n z a p r o f e s s i o n a l e , h a u n i t o u n a g r a n d e c a p a c i t à p r o g e t t u a l e , c h e h a p e r m e s s o a l l a C o r t e d i c o n s o l i d a r e i l p r o p r i o r u o l o . H a i n o l t r e c o s t a n t e m e n t e m a n i f e s t a t o a l t o s e n s o i s t i t u z i o n a l e e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o c o n g l i o p e r a t o r i d e l d i r i t t o , p e r s v i l u p p a r e u n ' e f f i c a c e r i s p o s t a a l l a d o m a n d a d i g i u s t i z i a " . " I l s u o i m p e g n o , d i s p i e g a t o n e i d i v e r s i a m b i t i d i c o m p e t e n z a , h a p e r m e s s o - h a c o n c l u s o M a t t a r e l l a - d i c o n s e g u i r e o b i e t t i v i a m b i z i o s i " .