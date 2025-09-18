R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " C o m e a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o , i l P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o h a v o t a t o a f a v o r e d e l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o l i b e r a l d e m o c r a t i c o . " L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e r a u n a c o n s e g u e n z a n a t u r a l e d e l p a s s a g g i o , a v v e n u t o n e l 1 9 8 8 , d a m o d e l l o i n q u i s i t o r i o , c o n i l g i u d i c e c o n f o r t i p o t e r i d i i n i z i a t i v a e r a c c o l t a p r o v e , a m o d e l l o a c c u s a t o r i o , c o n i l g i u d i c e t e r z o t r a a c c u s a e d i f e s a . T a n t ' è v e r o c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e r a p i e n a m e n t e i n c l u s a d a l p r o g e t t o d i r i f o r m a c o s t i t u z i o n a l e e l a b o r a t o n e g l i A n n i 9 0 ( e p o i n a u f r a g a t o ) d a l l a C o m m i s s i o n e B i c a m e r a l e p r e s i e d u t a d a M a s s i m o D ' A l e m a " , p r o s e g u e . " P e r n o n p a r l a r e d e l f a t t o c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e r a b e n v i s t a a n c h e d a G i o v a n n i F a l c o n e , e s a t t a m e n t e p e r q u e s t o m o t i v o - s o t t o l i n e a M a r a t t i n - . L a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e e s i s t e i n t a n t i p a e s i o c c i d e n t a l i , e n o n h a m a i c r e a t o n e s s u n o d e i p r o b l e m i c h e v i e n e p a v e n t a t o i n I t a l i a . A v a n t i c o n g l i u l t i m i p a s s i d i q u e s t a i m p o r t a n t e r i f o r m a : p e r c h é l a g i u s t i z i a è u n b e n e p u b b l i c o , e i l s u o c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o - a g a r a n z i a d e i d i r i t t i d e l l a p e r s o n a e d e l l a c e r t e z z a d e l l a p e n a - è u n c a r d i n e d e l l e s o c i e t à l i b e r a l - d e m o c r a t i c h e " .