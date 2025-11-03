R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e P d c i i m p e g n e r e m o c o n i n i z i a t i v e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o p e r s p i e g a r e l ' i m p o r t a n z a d i q u e s t a c o n s u l t a z i o n e r e f e r e n d a r i a e i l v e r o c o n t e n u t o d e l l a r i f o r m a i n d i s c u s s i o n e . L a r i f o r m a , c o m e a m m e t t e l o s t e s s o M i n i s t r o N o r d i o , n o n a f f r o n t a n e s s u n o d e i p r o b l e m i d e l s e v i z i o g i u s t i z i a : n o n r i d u r r à i t e m p i d e i p r o c e s s i , n o n a u m e n t e r à g l i o r g a n i c i , n o n p o t e n z i e r à l a d i g i t a l i z z a z i o n e . . . L a r i f o r m a s i c o n c e n t r a s o l o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a e s u l l a d i s a r t i c o l a z i o n e e s u l l ’ i n d e b o l i m e n t o d e l C s m " . C o s ì A n d r e a G i o r g i s , s e n a t o r e P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i c o s t i t u z i o n a l i a S k y T g 2 4 . " È l a ' r i s p o s t a ' ( d i u n a m a g g i o r a n z a s e m p r e p i ù i n s o f f e r e n t e n e i c o n f r o n t i d i o g n i l i m i t e ) a q u e l p o t e r e d e l l a S t a t o c h e h a o s a t o a s s u m e r e d e c i s i o n i c o n t r a r i e a l l e p o l i t i c h e d e l G o v e r n o : d e l r e s t o b a s t a r i a s c o l t a r e l e p a r o l e d e l v i c e m i n i s t r o S a l v i n i c o n c u i h a c o m m e n t a t o l e d e c i s i o n i c h e h a n n o d i c h i a r a t o l ’ i l l e g i t t i m i t à d i a l c u n i p r o v v e d i m e n t i c h e d i s p o n e v a n o i l t r a s f e r i m e n t o i n A l b a n i a d i p e r s o n e i m m i g r a t e , s e n z a c h e r i c o r r e s s e r o i p r e s u p p o s t i d i l e g g e e d i d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , o a l l e p a r o l e c o n c u i a u t o r e v o l i e s p o n e n t i d e l l a m a g g i o r a n z a h a n n o a n n u n c i a t o l a n o r m a l i z z a z i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i , r e a d i a v e r o s a t o a v a n z a r e d u b b i s u l l a l e g i t t i m i t à d e l l ’ i m p r o b a b i l e p r o g e t t o d e l p o n t e s u l l o s t r e t t o e s u l l e p r o c e d u r e c h e i l G o v e r n o i n t e n d e r e b b e s e g u i r e p e r r e a l i z z a r l o " , c o n c l u d e .