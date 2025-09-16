R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n o d e v e d i m e n t i c a r e c h e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e v e n n e i n s e r i t a n e l p i a n o e v e r s i v o d e l l a P 2 , c h e l o c o n s i d e r a v a l o s t r u m e n t o p e r i n d e b o l i r e l a m a g i s t r a t u r a , r e n d e r l a a t t a c c a b i l e e c o n d i z i o n a b i l e . D a p a r t e d e l c e n t r o d e s t r a a b b i a m o d o v u t o s e n t i r e t a n t i a r g o m e n t i a s o s t e g n o d i q u e s t a l e g g e c h e n o n h a n n o a l c u n f o n d a m e n t o . C o s a c ' e n t r a c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e i l f a t t o c h e u n t r i b u n a l e d e l r i e s a m e r i b a l t i l a d e c i s i o n e d i u n g i u d i c e ? " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o M 5 S F e d e r i c o C a f i e r o D e R a h o n e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o . S e c o n d o q u e s t a l o g i c a d o v r e m m o d i v i d e r e i g i u d i c i d i p r i m o g r a d o d a q u e l l i d i a p p e l l o e q u e s t i d a q u e l l i d e l l a C a s s a z i o n e . D i r e c h e n e l 5 0 % d e i c a s i l a p a r t e g i u d i c a n t e s m e n t i s c e l a t e s i a c c u s a t o r i a n o n è l a p r o v a c h e s i d e v o n o s e p a r a r e l e c a r r i e r e m a l ' e s a t t o c o n t r a r i o , d i m o s t r a c h e i l g i u d i c e è i n d i p e n d e n t e d a l P m . L a n u o v a A l t a C o r t e p o i s o m o g l i e r à p i ù a u n p l o t o n e d i e s e c u z i o n e . L a m a g g i o r a n z a p o r t a a v a n t i a r g o m e n t i d e l t u t t o i m p r o v v i s a t i p e r c h è i l s u o o b i e t t i v o è t u t t ' a l t r o : a t t a c c a r e e i n t i m o r i r e i l p o t e r e g i u d i z i a r i o " . " C o n q u e s t a l e g g e i l c i t t a d i n o s a r à m e n o t u t e l a t o , n o n a v r à p i ù n e l l a G i u s t i z i a u n r i f e r i m e n t o p e r f a r v a l e r e i s u o i d i r i t t i r i v o l g e n d o s i a u n g i u d i c e . v e r a m e n t e a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e . Q u e s t o è l o s c e n a r i o c h e c i a t t e n d e , m a i n s i e m e a t a n t i c i t t a d i n i c i b a t t e r e m o c o n t r o q u e s t o a t t a c c o a l l a C o s t i t u z i o n e " .