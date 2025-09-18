R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e r z o p a s s a g g i o p a r l a m e n t a r e d e l l a r i f o r m a p e r l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i è u n u l t e r i o r e p a s s o i n a v a n t i p e r u n a g i u s t i z i a d a v v e r o e q u a e d e q u i l i b r a t a . O g g i r a c c o g l i a m o i f r u t t i d i u n a b a t t a g l i a s t o r i c a d i S i l v i o B e r l u s c o n i e d i F o r z a I t a l i a . U n a b a t t a g l i a c h e s o s t e n i a m o d a t r e n t ’ a n n i , u n a q u e s t i o n e d i c i v i l t à g i u r i d i c a , d i g a r a n z i a p e r i c i t t a d i n i e d i r i s p e t t o p e r l a C o s t i t u z i o n e . Q u e s t a v i t t o r i a è d e d i c a t a a S i v i o B e r l u s c o n i e a t u t t i q u e l l i c h e c o n t i n u a n o a c r e d e r e n e l l a f o r z a e n e l l ’ a t t u a l i t à d e l n o s t r o p r o g e t t o ” . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o p e r l e R i f o r m e i s t i t u z i o n a l i E l i s a b e t t a C a s e l l a t i .