R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a l e g g e c o s t i t u z i o n a l e d i o g g i è u n g r a n d e t r a g u a r d o . E d è u n t r a g u a r d o a c u i i l p r e s i d e n t e B e r l u s c o n i t e n e v a m o l t o . N o n m i a p p a s s i o n a l o s c o n t r o t r a p o t e r i d e l l o S t a t o . O g g i n o n c ' è u n v i n c i t o r e e u n p e r d e n t e . O g g i h a v i n t o i l c i t t a d i n o - i m p u t a t o c h e e n t r a n d o i n a u l a a v r à l a g a r a n z i a d i e s s e r e g i u d i c a t o n o n d a u n c o l l e g a d e l s u o a c c u s a t o r e m a d a u n g i u d i c e t e r z o . I l m i o i m p e g n o s a r à p e r l a g e n t e e t r a l a g e n t e p e r f a r e c a p i r e l ' i m p o r t a n z a d e l l ’ i m p a r z i a l i t à d e l g i u d i c e . A l i m e n t a r e u n o s c o n t r o i n u t i l e c o n l a m a g i s t r a t u r a n o n è l a s t r a d a . A n z i è l a s t r a d a p e r p e r d e r e i l r e f e r e n d u m ” . L o d i c h i a r a T o m m a s o C a l d e r o n e , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a .