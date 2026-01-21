R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M i n a c c i a r e u n d e p u t a t o n e l l ’ e s e r c i z i o d e l l e s u e f u n z i o n i è g r a v e e i n a u d i t o . L e p a r o l e d i N o r d i o n e i c o n f r o n t i d i D e b o r a S e r r a c c h i a n i c h e s e m p l i c e m e n t e c h i e d e v a l u m i s u u n ’ i n c h i e s t a g i o r n a l i s t i c a c h e r a c c o n t a d i m a g i s t r a t i i t a l i a n i s p i a t i , s o n o i n a c c e t t a b i l i . I l m i n i s t r o s i p r e o c c u p a s s e d i s m e n t i r e u n a v i c e n d a d a d i t t a t u r a s u d a m e r i c a n a e i m p a r i a r i s p e t t a r e i l P a r l a m e n t o " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .