R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e a n t i c i p a z i o n i d e l l ’ i n c h i e s t a d i R e p o r t s o n o g r a v i s s i m e p e r l a q u a l i t à d e l l a d e m o c r a z i a n e l n o s t r o P a e s e . S c o p r i r e l ’ e s i s t e n z a d i u n s o f t w a r e v o l u t o d a P a l a z z o C h i g i c a p a c e d i e n t r a r e d a r e m o t o n e i c o m p u t e r d e i m a g i s t r a t i a l l a r m a c h i u n q u e a b b i a a c u o r e l o S t a t o d i d i r i t t o e l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L a n o t a d e l m i n i s t r o C a r l o N o r d i o , i n v e c e d i c h i a r i r e , c o n f e r m a i l p u n t o p i ù i n q u i e t a n t e : i l s o f t w a r e e s i s t e e d è o p e r a t i v o . P e r q u a l e r a g i o n e è s t a t o i n s t a l l a t o u n s i s t e m a c h e c o n s e n t e l ’ a c c e s s o r e m o t o a i P C d e i m a g i s t r a t i ? C h i c o n t r o l l a c h i , e c o n q u a l i g a r a n z i e ? " . " D o p o l o s c a n d a l o P a r a g o n e i g i o r n a l i s t i s p i a t i , o r a t o c c a a i m a g i s t r a t i ? È u n s a l t o d i q u a l i t à g r a v i s s i m o , d a d e m o c r a z i a i l l i b e r a l e . L a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i s m e t t a d i f u g g i r e e v e n g a i m m e d i a t a m e n t e i n P a r l a m e n t o a s p i e g a r e . I l s i l e n z i o n o n è p i ù t o l l e r a b i l e . L a g i u s t i z i a n o n p u ò e s s e r e s o r v e g l i a t a d a l p o t e r e e s e c u t i v o : s a r e b b e l a f i n e d e l l o S t a t o d i d i r i t t o e l ’ i n i z i o d e l g o v e r n o d e g l i s p i o n i " .