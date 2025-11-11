R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i i l q u o t i d i a n o i l D u b b i o a f f e r m a c h e s i a f a l s o c h e P a o l o B o r s e l l i n o a b b i a r i l a s c i a t o d i c h i a r a z i o n i c o n t r o l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e d e i m a g i s t r a t i . Q u e s t e d i c h i a r a z i o n i , p u b b l i c a t e d a l F a t t o Q u o t i d i a n o e p o i r i l a n c i a t e i n m o l t e t r a s m i s s i o n i t e l e v i s i v e , s a r e b b e r o i n v e n t a t e . I l F a t t o c h i a r i s c a q u e s t a g r a v i s s i m a c i r c o s t a n z a p e r c h é m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e s i m i l i a f f e r m a z i o n i r a p p r e s e n t a u n a l t r o c a s o d i i n a c c e t t a b i l e m i s t i f i c a z i o n e d e l l a r e a l t à d e i f a t t i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o F d I i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a a P a l a z z o M a d a m a .