R o m a , 1 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A z i o n e v o t a f a v o r e v o l m e n t e i l p r o v v e d i m e n t o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l a c a r r i e r e , m a s i t r a t t a d i u n s ì s t e n t a t o e a m a r o p e r l a m e t o d o l o g i a c o n c u i è s t a t o p o r t a t o i n a u l a " . L o h a d e t t o A n t o n i o D ’ A l e s s i o , d e p u t a t o d i A z i o n e , i n a u l a a l l a C a m e r a n e l l a d i s c u s s i o n e s u l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . " S i a m o f a v o r e v o l i n e l m e r i t o , p e r c h é f i n c h é e s i s t e l ’ o b b l i g a t o r i e t à d e l l ’ a z i o n e p e n a l e , c o m e c i è s t a t o a s s i c u r a t o d a l m i n i s t r o N o r d i o , n o n c ’ è u n a s o t t o p o s i z i o n e d e l l a p u b b l i c a a c c u s a a l m i n i s t e r o : s e q u e s t o p r i n c i p i o f o s s e s t a t o m e s s o i n d i s c u s s i o n e , a v r e m m o s i c u r a m e n t e f a t t o l e b a r r i c a t e ” , h a s p i e g a t o . " C i ò c h e n o n a b b i a m o a p p r e z z a t o è s t a t o l ’ a t t e g g i a m e n t o d i c h i u s u r a d e l g o v e r n o : g i à i n p r i m a l e t t u r a s i è p a r l a t o d i u n t e s t o b l i n d a t o , s e n z a l a p o s s i b i l i t à d i c o n t r i b u i r e a u n a r i f o r m a c h e m e r i t a v a q u a l c h e r i f l e s s i o n e i n p i ù . I l P a r l a m e n t o n o n p u ò r i d u r s i a c e r t i f i c a t o r e f o r m a l e d e l l e r i f o r m e . I n g e n e r a l e , i l c l i m a c o n c u i è a v v e n u t o i l d i b a t t i t o n o n è c o s t r u t t i v o , a n c h e n e i c o n f r o n t i d i c h i c h i e d e d e l l e g a r a n z i e p r o c e s s u a l i i n u n ’ o t t i c a d i r i e q u l i b r i o , p e r p o i e s s e r e t a c c i a t o d i v o l e r e a n n i e n t a r e l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a . S e r v i r e b b e u n c o n f r o n t o r i s p e t t o s o ” , h a d e t t o a n c o r a D ' A l e s s i o .