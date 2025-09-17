R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n p e r c o r s o d i a s c o l t o e s p e r i m e n t a z i o n e c h e d à v o c e a l v i s s u t o e a l l e e m o z i o n i d e i g i o v a n i c a r e g i v e r i t a l i a n i a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l l ' a r t e e d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , g r a z i e a l t a l e n t o d i g i o v a n i s s i m i s t u d e n t i d e l l a R u f a - R o m e U n i v e r s i t y o f F i n e A r t s c h e h a n n o t r a d o t t o i n e s p r e s s i o n e a r t i s t i c a l e e s p e r i e n z e d i c h i - m e n t r e è a n c o r a s t u d e n t e o a g l i i n i z i d e l p r o p r i o p e r c o r s o d i l a v o r o - s i p r e n d e c u r a d i u n a p e r s o n a c a r a c o n m a l a t t i a o d i s a b i l i t à . E ' l a r i c c h e z z a d i ' I m p r e s s i o n s o f H u m a n i t y ' , p r o g e t t o p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e M s d e r e a l i z z a t o c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g I t a l i a S o c i e t à B e n e f i t , F o n d a z i o n e P a s t i f i c i o C e r e r e , R u f a e l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i A p m a r r ( A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e r e u m a t o l o g i c h e e r a r e ) , C i t t a d i n a n z a t t i v a , F a v o ( F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i i t a l i a n e d i v o l o n t a r i a t o i n o n c o l o g i a ) , S a l u t e D o n n a O d v e S a l u t e U o m o , U n i a m o ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e ) e Y o u n g C a r e I t a l i a . I l p r o g e t t o r i f l e t t e p a s s a t o e f u t u r o d i F o n d a z i o n e M s d , i m p e g n a t a a p a r t i r e d a l l ' a s c o l t o d e i b i s o g n i r e a l i d i i n f o r m a z i o n e n e l l ' e s p l o r a z i o n e d i n u o v e i d e e e l i n g u a g g i , p e r o f f r i r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o e d i s t i n t i v o a i p r o c e s s i d i a l f a b e t i z z a z i o n e s a n i t a r i a , s c o m m e t t e n d o s u l p o t e n z i a l e t r a s f o r m a t i v o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . I g i o v a n i c a r e g i v e r , i n f a t t i , s o n o s p e s s o i n v i s i b i l i n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , m a c r u c i a l i p e r c o m p r e n d e r e l ' e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e f a m i l i a r e i n u n ' I t a l i a c h e i n v e c c h i a r a p i d a m e n t e . P u n t o d i p a r t e n z a d i ' I m p r e s s i o n s o f H u m a n i t y ' è l a p r i m a i n d a g i n e q u a n t i - q u a l i t a t i v a s u l c a r e g i v i n g g i o v a n i l e r e a l i z z a t a d a E i k o n S t r a t e g i c C o n s u l t i n g S o c i e t à B e n e f i t c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i p a r t n e r d e l p r o g e t t o . L a r i c e r c a , s v o l t a i n 1 7 r e g i o n i - i n f o r m a u n a n o t a - h a c o i n v o l t o c e n t i n a i a d i g i o v a n i t r a i 1 8 e i 3 0 a n n i c h e s i p r e n d o n o c u r a d i p e r s o n e c a r e c o n m a l a t t i a o d i s a b i l i t à , d e l i n e a n d o u n r i t r a t t o i n e d i t o d e i g i o v a n i c a r e g i v e r i t a l i a n i : h a n n o u n ' e t à m e d i a d i 2 5 a n n i , m e t à d e l c a m p i o n e è n e l l a f a s c i a d ' e t à 2 6 - 3 0 a n n i , i n g r a n p a r t e g i à i n s e r i t i n e l m o n d o d e l l a v o r o ; l ' a l t r o 4 1 % c o m p r e n d e i 2 1 - 2 5 e n n i e i g i o v a n i s s i m i t r a i 1 8 e i 2 0 a n n i r a p p r e s e n t a n o i l 1 3 % d e l c a m p i o n e . I l c a r i c o d i l a v o r o è t u t t ' a l t r o c h e s i m b o l i c o , c o n u n i m p e g n o s e t t i m a n a l e t r a l e 7 e l e 3 5 o r e . I g i o v a n i c a r e g i v e r s i f a n n o c a r i c o p r i n c i p a l m e n t e d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l e g e n e r a z i o n i p r e c e d e n t i , i n u n ' I t a l i a s e m p r e p i ù a n z i a n a : n o n n i ( 4 2 % d e l l e r i s p o s t e ) e g e n i t o r i ( 3 0 % ) . O l t r e m e t à d e l c a m p i o n e ( 6 6 % ) c o n s i d e r a i l r u o l o d i c a r e g i v e r m o l t o i m p e g n a t i v o , m e n t r e 8 s u 1 0 g i o v a n i a s c o l t a t i r i t e n g o n o u r g e n t e i l r i c o n o s c i m e n t o s o c i a l e e i s t i t u z i o n a l e d e l l o r o r u o l o . " I g i o v a n i c a r e g i v e r s i s e n t o n o s o c i a l m e n t e i n v i s i b i l i - s o t t o l i n e a C r i s t i n a C e n c i , a n t r o p o l o g a e S e n i o r P a r t n e r d i E i k o n , c u r a t r i c e d e l l ' i n d a g i n e - S i f a n n o c a r i c o p r i n c i p a l m e n t e d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l e g e n e r a z i o n i p r e c e d e n t i , i n u n ' I t a l i a s e m p r e p i ù a n z i a n a , e c h i e d o n o s o p r a t t u t t o d i e s s e r e r i c o n o s c i u t i e a s c o l t a t i c o m e a t t o r i f o n d a m e n t a l i . S o l o i l 3 6 % r i t i e n e a d e g u a t o i l s u p p o r t o s a n i t a r i o e l e l o r o p r i o r i t à s o n o i l s o s t e g n o e m o t i v o , p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o e i n f o r m a z i o n i c h i a r e " . A p a r t i r e d a i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e , g i o v a n i s t u d e n t i d e l l a R u f a h a n n o d a t o v i t a a o p e r e d ' a r t e o r i g i n a l i , g u i d a t i i n u n o s t i m o l a n t e p e r c o r s o d i d a t t i c o - a r t i s t i c o d a l l ' a r t i s t a e p e r f o r m e r F r a n c e s c a F i n i n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l l ' u s o d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l l ' a r t e e d e l l e s u e p o t e n z i a l i t à n e l r a c c o n t o d e l l a s a l u t e e d e l s o c i a l e . " F o n d a z i o n e M s d è o r g o g l i o s a d i c e l e b r a r e i l p r o p r i o v e n t e n n a l e c o n u n p r o g e t t o c o s ì i n n o v a t i v o . L ' i n n o v a z i o n e - a f f e r m a M a r i n a P a n f i l o , d i r e t t r i c e d i F o n d a z i o n e M s d - è d a s e m p r e l a n o s t r a s t e l l a p o l a r e . O g g i c o n q u e s t o p r o g e t t o v o g l i a m o p r o m u o v e r e l a h e a l t h l i t e r a c y e r i c o n o s c e r e i l r u o l o d e l c a r e g i v e r a t t r a v e r s o l ' a r t e e l a t e c n o l o g i a , c o i n v o l g e n d o i g i o v a n i p e r p r e s e r v a r e u n o d e i b e n i p i ù p r e z i o s i : l a s a l u t e . C i i m p e g n i a m o a f a r l o r i p e n s a n d o e r e i n v e n t a n d o c o s t a n t e m e n t e m e t o d o l o g i e , l i n g u a g g i e a p p r o c c i c o m u n i c a t i v i , p e r r e n d e r e l e i n f o r m a z i o n i s u l l a s a l u t e s e m p r e p i ù a c c e s s i b i l i , p e r t i n e n t i e d e f f i c a c i . E ' l ' i m p e g n o c h e c i h a g u i d a t o i n q u e s t i 2 0 a n n i e c h e c o n t i n u e r à a g u i d a r c i " . E s p r i m o n o s o d d i s f a z i o n e a n c h e l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i p a r t n e r , " f e l i c i c h e , p e r c e l e b r a r e 2 0 a n n i d i a t t i v i t à , F o n d a z i o n e M s d a b b i a s c e l t o d i p r o m u o v e r e u n p r o g e t t o d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l t e m a d e l c a r e g i v i n g g i o v a n i l e , c o i n v o l g e n d o c i n e l p r o c e s s o d i a s c o l t o e r i c o g n i z i o n e d e i b i s o g n i . L a n a r r a z i o n e c h e e m e r g e - e v i d e n z i a n o - c o n t r a s t a c o n l ' e v i d e n t e g a p i s t i t u z i o n a l e s u l t e m a . U n a c a r e n z a c h e r i c h i e d e u r g e n t i i n t e r v e n t i s i s t e m i c i e , s o p r a t t u t t o , u n a n o r m a t i v a n a z i o n a l e a d e g u a t a . S p i r a g l i s i i n t r a v e d o n o n e l p e r c o r s o d i r i c o n o s c i m e n t o a l i v e l l o r e g i o n a l e , m a è i m p o r t a n t e c h e q u e s t o p e r c o r s o p r o s e g u a e d e v o l v a a n c h e c o n e f f i c a c i i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c o m e q u e s t a d i o g g i " . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " s i è r i v e l a t a u n v e r o e p r o p r i o a l l e a t o c r e a t i v o n e i p r o c e s s i a r t i s t i c i e p e d a g o g i c i d e i l a b o r a t o r i d i ' I m p r e s s i o n s o f H u m a n i t y ' - r a c c o n t a M a r t a J o v a n o v i c , P e r f o r m a n c e A r t i s t e d o c e n t e R u f a - L e o p e r e d e i n o s t r i s t u d e n t i m o s t r a n o u n a q u a l i t à t e c n i c a e u n a f o r z a c o m u n i c a t i v a n o t e v o l i , c o n f e r m a n d o c h e l ' a r t e è s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r r a p p r e s e n t a r e s a l u t e , m a l a t t i a e v i s s u t i e c h e l a s p e r i m e n t a z i o n e d i n u o v e t e c n i c h e e l i n g u a g g i - v a l o r e f o n d a n t e p e r R u f a - è u n i m p o r t a n t e a m p l i f i c a t o r e n a r r a t i v o " . C i n q u e i l a v o r i d e i g i o v a n i f i n a l i s t i s e l e z i o n a t i d a u n a g i u r i a c o m p o s t a d a r a p p r e s e n t a n t i d i t u t t i i p a r t n e r d e l p r o g e t t o , o g g i p r e m i a t i i n p r e s e n z a d e l g i o v a n e a r t i s t a e d i v u l g a t o r e J a c o p o V e n e z i a n i e i n e s p o s i z i o n e a l l a F o n d a z i o n e P a s t i f i c i o C e r e r e ( R o m a ) . " D a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a r i c e r c a a r t i s t i c a c o n t e m p o r a n e a e n e l d i a l o g o t r a a r t e , s o c i e t à , f o r m a z i o n e e i n n o v a z i o n e , l a F o n d a z i o n e P a s t i f i c i o C e r e r e a p r e l e p r o p r i e p o r t e a ' I m p r e s s i o n s o f H u m a n i t y ' - c o m m e n t a l a d i r e t t r i c e C l a u d i a C a v a l i e r i - u n ' i n i z i a t i v a c h e r i f l e t t e i l n o s t r o i m p e g n o p e r l ' i n c l u s i o n e s o c i a l e e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . U n a s p o n t a n e a e v i r t u o s a c o n v e r g e n z a d i i n t e n t i , i l n o s t r o i n c o n t r o c o n F o n d a z i o n e M s d " . D o p o l ' e s p o s i z i o n e d i o g g i - c o n c l u d e l a n o t a - l a m o s t r a c o n t i n u e r à a v i v e r e , i n f o r m a t o d i g i t a l e , e s a r à i n s e r i t a n e l p r o g r a m m a d e l l a R o m e A r t W e e k ( d a l 2 0 a l 2 5 o t t o b r e ) .