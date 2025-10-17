R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a m e n o p a u s a è “ u n a r g o m e n t o i m p o r t a n t i s s i m o . L e d o n n e o v e r 5 0 s o n o c i r c a u n q u a r t o d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , e s o n o u n a r i s o r s a s o c i a l e s t r a o r d i n a r i a . C e r t o , q u e s t o m o m e n t o d e l l a v i t a d e l l a d o n n a c o r r i s p o n d e a l l a c e s s a z i o n e d e f i n i t i v a d e l c i c l o m e s t r u a l e , m a l a q u e s t i o n e c e n t r a l e è i l c a m b i a m e n t o o r m o n a l e , i n p a r t i c o l a r e i l c a l o d e g l i e s t r o g e n i . Q u e s t o c o m p o r t a 2 c o n s e g u e n z e . D a u n a p a r t e , c a u s a i s i n t o m i t i p i c i c h e c o n o s c i a m o : l e v a m p a t e d i c a l o r e , l a s u d o r a z i o n e , l ’ i n s o n n i a , l a t e n d e n z a a l l a d e p r e s s i o n e e – c o l p a s s a r e d e l t e m p o – l a s e c c h e z z a v a g i n a l e e l e d i f f i c o l t à n e i r a p p o r t i . D a l l ’ a l t r a p a r t e , l a c a r e n z a o r m o n a l e e s p o n e p r o g r e s s i v a m e n t e a u n a s e r i e d i p a t o l o g i e d i g r a n d e i m p a t t o s o c i a l e : l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , l ’ o s t e o p o r o s i e a l c u n e n e u r o d e g e n e r a t i v e ” . C o s ì C o s t a n t i n o D i C a r l o , p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d e l l a m e n o p a u s a ( S i m ) , a l l ’ A d n k r o n o s S a l u t e c o m m e n t a l ’ i m p o r t a n z a d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a m e n o p a u s a , c h e s i c e l e b r a i l 1 8 o t t o b r e . I l t e m a s c e l t o q u e s t ’ a n n o d a l l ’ I n t e r n a t i o n a l M e n o p a u s e S o c i e t y , c h e p r o m u o v e l ’ e v e n t o , r i g u a r d a “ l a m e d i c i n a d e l l o s t i l e d i v i t a ” . L ’ o b i e t t i v o è “ s o t t o l i n e a r e c o m e u n o s t i l e d i v i t a c o r r e t t o r a p p r e s e n t i l a p r i m a v e r a f o r m a d i m e d i c i n a p r e v e n t i v a ” . A t a l e p r o p o s i t o , l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e h a i n d i v i d u a t o d e i p i l a s t r i . I l p r i m o r i g u a r d a l ’ a l i m e n t a z i o n e e q u i l i b r a t a . “ È f o n d a m e n t a l e - s p i e g a D i C a r l o - U n e s e m p i o p o s i t i v o è l a d i e t a m e d i t e r r a n e a , c h e f o r n i s c e u n b u o n e q u i l i b r i o d i n u t r i e n t i e a i u t a a c o n t r o l l a r e i f a t t o r i d i r i s c h i o m e t a b o l i c i e c a r d i o v a s c o l a r i . U n a l t r o p i l a s t r o - c o n t i n u a - è l ’ a t t i v i t à f i s i c a , c h e o g g i d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a a t u t t i g l i e f f e t t i u n a p r e s c r i z i o n e m e d i c a . O g n i d o n n a d o v r e b b e i n d i v i d u a r e i l t i p o d i e s e r c i z i o p i ù a d a t t o a l l a p r o p r i a e t à e c o n d i z i o n e ” . P o i c i s o n o “ l e a b i t u d i n i d a e v i t a r e : n o n f u m a r e , l i m i t a r e i l c o n s u m o d i a l c o l e , n a t u r a l m e n t e , e v i t a r e o g n i a l t r a s o s t a n z a d a n n o s a ” . P a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e “ è c u r a r e i l s o n n o , d o r m i r e u n n u m e r o s u f f i c i e n t e d i o r e e a s s i c u r a r s i u n a b u o n a q u a l i t à d e l r i p o s o ” . C ’ è p o i “ u n a s p e t t o s p e s s o t r a s c u r a t o - o s s e r v a l ’ e s p e r t o - R i g u a r d a l a r e t e s o c i a l e e l e r e l a z i o n i : c o n l ’ e t à m o l t e p e r s o n e t e n d o n o a i s o l a r s i , m a t u t t e l e r i c e r c h e m o s t r a n o c h e m a n t e n e r e u n a b u o n a r e t e d i a m i c i z i e e r e l a z i o n i s o c i a l i è u n p o t e n t e f a t t o r e d i p r o t e z i o n e p e r l a s a l u t e f i s i c a e m e n t a l e . I n f i n e - a g g i u n g e - è i m p o r t a n t e i m p a r a r e a g e s t i r e l o s t r e s s . N o n è f a c i l e , c e r t o , m a c o n i l t e m p o s i p u ò i m p a r a r e a ‘ l a s c i a r e a n d a r e ’ a l c u n e p r e o c c u p a z i o n i o t e n s i o n i c h e d a g i o v a n i c i s e m b r a n o f o n d a m e n t a l i , e a f f r o n t a r e l a v i t a c o n m a g g i o r e e q u i l i b r i o e s e r e n i t à . I n f o n d o , q u e s t o è a n c h e u n o d e i m e s s a g g i p i ù b e l l i d e l l a m e n o p a u s a - r i f l e t t e D i C a r l o - i m p a r a r e a p r e n d e r s i c u r a d i s é c o n c o n s a p e v o l e z z a e g e n t i l e z z a ” . I n q u e s t o c o n t e s t o , “ l a t e r a p i a o r m o n a l e s o s t i t u t i v a , r a p p r e s e n t a l a c u r a p i ù e f f i c a c e p e r i s i n t o m i e l e c o n s e g u e n z e d e l l a c a r e n z a e s t r o g e n i c a - i l l u s t r a i l g i n e c o l o g o - L ’ i m p o r t a n t e è c h e v e n g a p r e s c r i t t a e u t i l i z z a t a i n m o d o c o r r e t t o , v a l u t a n d o a t t e n t a m e n t e , c a s o p e r c a s o , q u a l e s i a l a t e r a p i a p i ù a d a t t a e o p p o r t u n a , e t e n e n d o c o n t o d e l l e e v e n t u a l i c o n t r o i n d i c a z i o n i s p e c i f i c h e . C e r t o , c i s o n o s i t u a z i o n i i n c u i l a t e r a p i a o r m o n a l e n o n v a f a t t a ; m a c e n e s o n o a l t r e - e v i d e n z i a - i n c u i n o n f a r l a è q u a s i u n e r r o r e , p e r c h é i b e n e f i c i s u p e r a n o d i g r a n l u n g a i r i s c h i . N a t u r a l m e n t e - r i m a r c a - l o s t i l e d i v i t a r e s t a l a b a s e d i t u t t o : s e g u i r e u n a d i e t a e q u i l i b r a t a , f a r e a t t i v i t à f i s i c a , n o n f u m a r e , s o n o c o m p o r t a m e n t i c h e , a n z i , p e r m e t t o n o d i t r a r r e i l m a s s i m o b e n e f i c i o a n c h e d a l l e t e r a p i e . È i n u t i l e - a v v e r t e - r i e m p i r s i d i f a r m a c i s e p o i s i c o n d u c e u n a v i t a c o m p l e t a m e n t e s e d e n t a r i a ” . L e d o n n e i n m e n o p a u s a “ n o n s o l o r a p p r e s e n t a n o u n a p a r t e c o n s i s t e n t e d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a , m a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a l a v o r a t i v o , l e o v e r 5 0 s o n o a l l ’ a p i c e d e l l ’ e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e . I n o l t r e - a g g i u n g e D i C a r l o - s o n o a n c h e u n a r i s o r s a s o c i a l e s t r a o r d i n a r i a . Q u a n d o s i g u a r d a a l m o n d o d e l t e r z o s e t t o r e , d e l v o l o n t a r i a t o , d i t u t t e q u e l l e r e a l t à c h e s i d e d i c a n o a l l a c u r a d e l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i o a l s o s t e g n o d i c h i a f f r o n t a d i f f i c o l t à n e l l a v i t a , c i s i a c c o r g e c h e l ì s i t r o v a u n a p r e s e n z a f o r t i s s i m a d i d o n n e u l t r a c i n q u a n t e n n i . E c c o , a n c h e q u e s t o - c o n c l u d e - è u n a s p e t t o s i g n i f i c a t i v o ” .