R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l m i n i s t r o N o r d i o h a s f o r n a t o u n ' a l t r a i n t e r p r e t a z i o n e f a n t a s i o s a s e c o n d o c u i l a t e m e r a r i e t à d e l l e q u e r e l e i n f o n d a t e s a r e b b e u n c o n c e t t o v a g o e i l s u o g o v e r n o h a d a t o p a r e r e c o n t r a r i o a g l i e m e n d a m e n t i , t r a c u i q u e l l o a m i a p r i m a f i r m a , p e r r e c e p i r e n e l l a l e g g e d i d e l e g a z i o n e e u r o p e a l a d i r e t t i v a s u l l e q u e r e l e t e m e r a r i e ( S l a p p ) . Q u i n d i i l g o v e r n o M e l o n i d i c e n o a l D d l d e l M 5 s , a p r i m a f i r m a d e l l a s e n a t r i c e L o p r e i a t o , c h e p u n t a a t u t e l a r e i g i o r n a l i s t i d a l l e q u e r e l e i n t i m i d a t o r i e , e p o n e i l n o s t r o p a e s e i n c o n t r a s t o c o n l a n o r m a t i v a e u r o p e a " . C o s ì i l d e p u t a t o M 5 s F e d e r i c o C a f i e r o D e R a h o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l e c o m m i s s i o n i G i u s t i z i a e A n t i m a f i a . " Q u e s t e d u e a z i o n i v a n i f i c a n o l e v a r i e s o l i d a r i e t à a r r i v a t e d a l g o v e r n o v e r s o S i g f r i d o R a n u c c i e a l t r i g i o r n a l i s t i l i b e r i , t r a s f o r m a n d o l e c o s ì i n v u o t a r e t o r i c a . S e n o n s i c o n t r a s t a n o l e a z i o n i g i u d i z i a r i e i n t i m i d a t o r i e c h e c e r t i e s p o n e n t i i n f l u e n t i m u o v o n o c o n t r o i g i o r n a l i s t i s c o m o d i , n o n s i m u o v e u n p a s s o a d i f e s a d e l l a l i b e r a s t a m p a m a s i c o n t i n u a a f a r l e t e r r a b r u c i a t a i n t o r n o " , c o n c l u d e .