R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A i g i o r n a l i s t i e a l l e g i o r n a l i s t e d e l l ’ A g e n z i a N o v a , e s p r i m o l a m i a v i c i n a n z a p e r l e g r a v i m i n a c c e e g l i i n s u l t i i n a c c e t t a b i l i a l o r o r i v o l t i . L a l i b e r t à d i s t a m p a e i l r i s p e t t o p e r c h i o g n i g i o r n o s v o l g e c o n p r o f e s s i o n a l i t à i l p r o p r i o l a v o r o s o n o p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e v a n n o d i f e s i s e n z a a l c u n a e s i t a z i o n e . A t u t t i i r e d a t t o r i d i N o v a l a m i a v i c i n a n z a e l ’ i n c o r a g g i a m e n t o a c o n t i n u a r e c o n l a s t e s s a s e r i e t à e i n d i p e n d e n z a d i s e m p r e . ” C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e i D i p a r t i m e n t i .