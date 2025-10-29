K i n g s t o n , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L i n e e e l e t t r i c h e a b b a t t u t e , c u m u l i d i d e t r i t i e v e i c o l i i m m e r s i n e l l ' a c q u a f a n g o s a . U n v i d e o c o n d i v i s o d a l l a J a m a i c a n C o n s t a b u l a r y F o r c e m o s t r a l e a u t o r i t à l o c a l i a l l a v o r o p e r v a l u t a r e i d a n n i a B l a c k R i v e r , v i c i n o a l p u n t o i n c u i i e r i l ' u r a g a n o M e l i s s a h a t o c c a t o t e r r a , d i v e n t a n d o u n a t e m p e s t a d i c a t e g o r i a 5 . S o n o s t a t i s e g n a l a t i d a n n i i n g e n t i i n a l c u n e z o n e d i C l a r e n d o n , n e l l a G i a m a i c a m e r i d i o n a l e , e n e l l a p a r r o c c h i a s u d - o c c i d e n t a l e d i S t . E l i z a b e t h , c h e e r a " s o t t ' a c q u a " , h a a f f e r m a t o D e s m o n d M c K e n z i e , v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o p e r l a g e s t i o n e d e i r i s c h i d i c a t a s t r o f e d e l l a G i a m a i c a . L a t e m p e s t a h a d a n n e g g i a t o a n c h e q u a t t r o o s p e d a l i e n e h a l a s c i a t o u n o s e n z a e l e t t r i c i t à , c o s t r i n g e n d o l e a u t o r i t à a e v a c u a r e 7 5 p a z i e n t i , h a a f f e r m a t o M c K e n z i e . P i ù d i m e z z o m i l i o n e d i p e r s o n e s o n o r i m a s t e s e n z a e l e t t r i c i t à f i n o a i e r i s e r a , m e n t r e l e a u t o r i t à h a n n o r i f e r i t o c h e l a m a g g i o r p a r t e d e l l ' i s o l a h a s u b i t o l a c a d u t a d i a l b e r i , l a d i s t r u z i o n e d e l l e l i n e e e l e t t r i c h e e v a s t e i n o n d a z i o n i . S e c o n d o l ' o r g a n i z z a z i o n e d i m o n i t o r a g g i o d i I n t e r n e t N e t B l o c k s , l a c o n n e t t i v i t à I n t e r n e t i n G i a m a i c a è s c e s a a l 4 2 % d e i l i v e l l i n o r m a l i . I f o r t i v e n t i d e l l a t e m p e s t a h a n n o c a u s a t o d a n n i i n g e n t i a l l e i n f r a s t r u t t u r e e l e t t r i c h e e d i c o m u n i c a z i o n e , i s o l a n d o m o l t e p a r t i d e l P a e s e , h a a f f e r m a t o N e t B l o c k s . I l g o v e r n o h a a f f e r m a t o c h e s p e r a d i r i a p r i r e t u t t i g l i a e r o p o r t i d e l l a G i a m a i c a g i à d a d o m a n i p e r g a r a n t i r e l a r a p i d a d i s t r i b u z i o n e d e i r i f o r n i m e n t i d i e m e r g e n z a . L a t e m p e s t a è g i à s t a t a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l e d e l l a m o r t e d i s e t t e p e r s o n e n e i C a r a i b i , t r a c u i t r e i n G i a m a i c a , t r e a d H a i t i e u n a n e l l a R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a , d o v e u n ' a l t r a p e r s o n a r i s u l t a a n c o r a d i s p e r s a . I l N a t i o n a l H u r r i c a n e C e n t e r h a n u o v a m e n t e d e c l a s s a t o M e l i s s a a " u r a g a n o d i c a t e g o r i a 3 s u l l a s c a l a S a f f i r - S i m p s o n " , m a h a a f f e r m a t o c h e s i t r a t t a c o m u n q u e d i " u n u r a g a n o d i g r a n d i d i m e n s i o n i e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s o " . I l c e n t r o h a a v v e r t i t o c h e l ' u r a g a n o p o t r e b b e " c a u s a r e i n o n d a z i o n i i m p r o v v i s e p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i e c a t a s t r o f i c h e , c o n n u m e r o s e f r a n e " m e n t r e s i a v v i c i n a a C u b a . N e l l a p a r t e o r i e n t a l e d e l l ' i s o l a , s i p r e v e d o n o f o r t i p r e c i p i t a z i o n i , s o p r a t t u t t o s u l l e a l t u r e .