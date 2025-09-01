L o n d r a , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r h a n o m i n a t o M i n o u c h e S h a f i k , e x v i c e g o v e r n a t o r e d e l l a B a n c a d ' I n g h i l t e r r a e d e x p r e s i d e n t e d e l l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y , s u o p r i n c i p a l e c o n s i g l i e r e e c o n o m i c o . L a S h a f i k s i e r a d i m e s s a l ' a n n o s c o r s o d a p r e s i d e n t e d e l l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y d o p o c h e i l c a m p u s d i N e w Y o r k e r a d i v e n t a t o l ' e p i c e n t r o d e i d i s o r d i n i s e g u i t i a l l ' a t t a c c o d i H a m a s d e l 7 o t t o b r e c o n t r o I s r a e l e e a l l a s u c c e s s i v a g u e r r a a G a z a . L e s u e d i m i s s i o n i a r r i v a r o n o d o p o l e c o n t i n u e c r i t i c h e p e r i l m o d o i n c u i h a g e s t i t o l e p r o t e s t e p r o - p a l e s t i n e s i e a n t i - i s r a e l i a n e c h e a v e v a n o s c o n v o l t o l ' u n i v e r s i t à d e l l a I v y L e a g u e p e r m e s i . L a S h a f i k è s t a t a v i c e g o v e r n a t r i c e p e r i m e r c a t i e l e a t t i v i t à b a n c a r i e d e l l a B a n c a d ' I n g h i l t e r r a t r a a g o s t o 2 0 1 4 e f e b b r a i o 2 0 1 7 , p r i m a d i l a s c i a r e l ' i n c a r i c o a m e t à m a n d a t o p e r d i v e n t a r e v i c e c a n c e l l i e r e d e l l a L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s . N e l 2 0 2 3 è d i v e n t a t a p r e s i d e n t e d e l l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y d i N e w Y o r k , m a s i è d i m e s s a d o p o p o c o p i ù d i u n a n n o , q u a n d o l a g e s t i o n e d a p a r t e d e l l ' u n i v e r s i t à d i m e s i d i p r o t e s t e s t u d e n t e s c h e p r o - p a l e s t i n e s i e a n t i - i s r a e l i a n e h a a t t i r a t o c r i t i c h e d a e n t r a m b e l e p a r t i .