L o n d r a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a d u c h e s s a d i K e n t , K a t h a r i n e , è m o r t a a l l ' e t à d i 9 2 a n n i . L o h a a n n u n c i a t o B u c k i n g h a m P a l a c e , a g g i u n g e n d o c h e l a m o g l i e d e l c u g i n o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a I I , i l d u c a d i K e n t , s i è s p e n t a n e l l a t a r d a s e r a t a d i i e r i a K e n s i n g t o n P a l a c e , c i r c o n d a t a d a l l a s u a f a m i g l i a . " È c o n p r o f o n d o d o l o r e c h e B u c k i n g h a m P a l a c e a n n u n c i a l a m o r t e d i S u a A l t e z z a R e a l e l a D u c h e s s a d i K e n t " , h a d i c h i a r a t o i l P a l a z z o . " I l R e , l a R e g i n a e t u t t i i m e m b r i d e l l a f a m i g l i a r e a l e - h a s c r i t t o B u c k i n g h a m P a l a c e - s i u n i s c o n o a l D u c a d i K e n t , a i s u o i f i g l i e n i p o t i n e l l u t t o p e r l a l o r o p e r d i t a e r i c o r d a n o c o n a f f e t t o l a d e d i z i o n e d i u n a v i t a d e l l a D u c h e s s a v e r s o t u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i a c u i e r a a s s o c i a t a , l a s u a p a s s i o n e p e r l a m u s i c a e l a s u a e m p a t i a p e r i g i o v a n i " . L a b a n d i e r a d e l R e g n o U n i t o a B u c k i n g h a m P a l a c e è s t a t a a b b a s s a t a a m e z z ' a s t a a m e z z o g i o r n o i n s e g n o d i r i s p e t t o e a b r e v e u n a n n u n c i o f o r m a l e v e r r à a f f i s s o s u l l a r i n g h i e r a d e l l a r e s i d e n z a r e a l e .