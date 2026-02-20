L o n d r a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L e r i c e r c h e n e l B e r k s h i r e s o n o i n c o r s o e p r o b a b i l m e n t e p r o s e g u i r a n n o f i n o a l u n e d ì , s e c o n d o q u a n t o a p p r e s o d a l l a B b c . G l i a g e n t i d e l l a p o l i z i a d e l l a T h a m e s V a l l e y c o n t i n u a n o a p e r q u i s i r e i l R o y a l L o d g e , l ' e x r e s i d e n z a d i A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r . I n c a s o d i n e c e s s i t à l a p o l i z i a p o t r e b b e p e r q u i s i r e a n c h e i m a g a z z i n i d i p r o p r i e t à d i A n d r e w o i l s u o u f f i c i o a B u c k i n g h a m P a l a c e ? L ' e s p e r t o l e g a l e J o s h u a R o z e n b e r g h a d e t t o a l l ' e m i t t e n t e b r i t a n n i c a d i n o n e s s e r e d e l t u t t o s i c u r o c h e i m a g a z z i n i s i a n o p r o t e t t i d a i p o t e r i d i p e r q u i s i z i o n e d e l l a p o l i z i a p r e v i s t i i n c a s o d i a r r e s t o . S e n o n s o n o p r o t e t t i , l a p o l i z i a p o t r e b b e o t t e n e r e u n m a n d a t o d i p e r q u i s i z i o n e , s e r i t i e n e c h e c o n t e n g a p r o v e r i l e v a n t i p e r l e i n d a g i n i . L o s t e s s o v a l e p e r B u c k i n g h a m P a l a c e , a f f e r m a R o z e n b e r g , a g g i u n g e n d o d i e s s e r e " s i c u r o " c h e i l r e r i n u n c e r e b b e a q u a l s i a s i p r i v i l e g i o c h e p o t r e b b e l i m i t a r e l ' a c c e s s o .