R o m a , 1 8 s e t ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i c h e a l p r e s i d e n t e F o n t a n a a r r i v a s s e c o n t u t t a l a f o r z a p o s s i b i l e l a r i c h i e s t a c h e l e o p p o s i z i o n i h a n n o f a t t o a l l ’ e s e c u t i v o d i r i f e r i r e i n P a r l a m e n t o , p e r c h é n o n è a c c e t t a b i l e c h e , s e q u e s t o g o v e r n o h a m u t a t o l a l i n e a d i p o l i t i c a e s t e r a , l o d i c a s o l o a i c o m i z i e l e t t o r a l i c o m e h a f a t t o i e r i i l m i n i s t r o T a j a n i ” . L o h a d e t t o n e l l ’ a u l a d e l l a C a m e r a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " N o n è a c c e t t a b i l e c h e l a p r e s i d e n t e M e l o n i i g n o r i l a r i c h i e s t a d e l l e o p p o s i z i o n i , p e r c h é d a l l ’ u l t i m a v o l t a c h e T a j a n i è v e n u t o i n q u e s t ' a u l a c ’ è s t a t a u n a t r a g i c a e s c a l a t i o n c h e , a n o s t r o a v v i s o , n o n p u ò e s s e r e d e f i n i t a , c o m e h a f a t t o l a p r e s i d e n t e M e l o n i , u n a r e a z i o n e s p r o p o r z i o n a t a . N o n è u n a r e a z i o n e s p r o p o r z i o n a t a m a c r i m i n a l e . V o g l i a m o c o m p r e n d e r e - h a c o n t i n u a t o M a g i - s e l a p o s i z i o n e c h e q u e s t o g o v e r n o a v r à i n s e n o a l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e s a r à d i s o s t e g n o o m e n o a l l a p r o p o s t a d i s a n z i o n i c h e è s t a t a a v a n z a t a d a l l a p o r t a v o c e p e r l a p o l i t i c a e s t e r a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a K a l l a s " . " S e n z a u n d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e , a v e r e c h i a r e z z a s u q u e s t o è i m p o s s i b i l e . I l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a f a c c i a v a l e r e l a s u a a u t o r e v o l e z z a e r i f e r i s c a a l l a p r e s i d e n t e M e l o n i l a r i c h i e s t a d e l l e o p p o s i z i o n i : n o n è a c c e t t a b i l e c h e d i f r o n t e a l m a s s a c r o c o n t i n u o c h e a v v i e n e i n q u e s t e o r e g i o r n o d o p o g i o r n o a G a z a i l n o s t r o g o v e r n o n o n r i t e n g a d i i n f o r m a r e i l p a r l a m e n t o e q u i n d i i l p a e s e ” , h a c o n c l u s o .