L o n d r a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l g a t t o L a r r y , C h i e f M o u s e r a D o w n i n g S t r e e t , c o m p i e 1 5 a n n i d i s e r v i z i o . I l ' c a c c i a t o r e u f f i c i a l e d i r o d i t o r i ' d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o r a p p r e s e n t a u n a p r e s e n z a r a s s i c u r a n t e c h e h a s e r v i t o s o t t o s e i p r i m i m i n i s t r i . " L u i r a p p r e s e n t a l a s t a b i l i t à e q u e s t o è u n b e n e p r e z i o s o ' ' , h a c o m m e n t a t o P h i l i p H o w e l l , p r o f e s s o r e a l l ' U n i v e r s i t à d i C a m b r i d g e , c h e h a s t u d i a t o l a s t o r i a d e l l e r e l a z i o n i t r a u o m o e a n i m a l e . " I l t a s s o d i g r a d i m e n t o è m o l t o a l t o " , h a a f f e r m a t o H o w e l l , a g g i u n g e n d o c h e " i p r i m i m i n i s t r i t e n d o n o a n o n r a g g i u n g e r e q u e s t i n u m e r i ' ' d i g r a d i m e n t o . G a t t o s o r i a n o g r i g i o e b i a n c o , L a r r y è p a s s a t o d a l l e s t a l l e a l l e s t e l l e , d a r a n d a g i o p e r s t r a d a a l l a s e d e d e l p o t e r e i n G r a n B r e t a g n a , a l n u m e r o 1 0 d i D o w n i n g S t r e e t , d o v e a p p u n t o g l i è s t a t o r i c o n o s c i u t o i l t i t o l o u f f i c i a l e d i C h i e f M o u s e r p r e s s o i l C a b i n e t O f f i c e . A d o t t a t o d a l B a t t e r s e a D o g s a n d C a t s H o m e d i L o n d r a d a l l ' a l l o r a p r i m o m i n i s t r o D a v i d C a m e r o n , L a r r y e n t r ò a D o w n i n g S t r e e t i l 1 5 f e b b r a i o 2 0 1 1 . S e c o n d o i l s u o p r o f i l o c h e c o m p a r e s u l s i t o w e b d e l g o v e r n o b r i t a n n i c o , i s u o i c o m p i t i i n c l u d o n o " a c c o g l i e r e g l i o s p i t i i n c a s a , i s p e z i o n a r e l e d i f e s e d i s i c u r e z z a e t e s t a r e l a q u a l i t à d e i m o b i l i a n t i c h i " . L a r r y s i m u o v e l i b e r a m e n t e e q u a l c h e v o l t a h a a n c h e t o l t o l a s c e n a a i l e a d e r m o n d i a l i , m e t t e n d o l i i n o m b r a a l l o r o a r r i v o a l n u m e r o 1 0 d i D o w n i n g S t r e e t . L a r r y h a i n c o n t r a t o m o l t i l e a d e r m o n d i a l i , c h e a v o l t e h a n n o d o v u t o a g g i r a r l o o s c a v a l c a r l o . E ' s t a t o n o t a t o c h e è p e r l o p i ù o s t i l e a g l i u o m i n i , s e b b e n e a b b i a p r e s o i n s i m p a t i a l ' e x p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i B a r a c k O b a m a e a b b i a s t r a p p a t o u n s o r r i s o a l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y d u r a n t e u n a d e l l e v i s i t e d e l l e a d e r u c r a i n o a L o n d r a . Q u a n d o D o n a l d T r u m p è v e n u t o i n v i s i t a n e l 2 0 1 9 , L a r r y h a f a t t o i r r u z i o n e n e l l a f o t o u f f i c i a l e s u l l a s o g l i a d i c a s a e p o i h a f a t t o u n p i s o l i n o s o t t o l ' a u t o b l i n d a t a d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i . L e t e s t i m o n i a n z e s u l l e c a p a c i t à d i L a r r y n e l l a c a t t u r a d e i r o d i t o r i v a r i a n o , a n c h e s e è s t a t o f o t o g r a f a t o m e n t r e c a t t u r a v a q u a l c h e t o p o o g n i t a n t o e , u n a v o l t a , a n c h e u n p i c c i o n e , c h e p o i è s c a p p a t o . " E ' p i ù u n a m a n t e c h e u n c o m b a t t e n t e " , h a d e t t o J u s t i n N g , u n f o t o g r a f o f r e e l a n c e c h e h a i m p a r a t o a c o n o s c e r e b e n e L a r r y n e l c o r s o d e g l i a n n i . " E ' m o l t o b r a v o i n q u e l l o c h e f a : o z i a r e e f o n d a m e n t a l m e n t e m o s t r a r e a l l a g e n t e l a s u a g r a n d e i n d i f f e r e n z a " , h a a g g i u n t o N g . L a r r y h a c o n v i s s u t o , a v o l t e c o n d i s a g i o , c o n g l i a n i m a l i d o m e s t i c i d e i p r i m i m i n i s t r o , t r a c u i D i l y n , l ' i n c r o c i o t r a J a c k R u s s e l l d i B o r i s J o h n s o n e N o v a , i l L a b r a d o r R e t r i e v e r d i R i s h i S u n a k . E ' t e n u t o l o n t a n o d a i g a t t i d i f a m i g l i a d e l l ' a t t u a l e p r i m o m i n i s t r o K e i r S t a r m e r , J o J o e P r i n c e , c h e v i v o n o n e g l i a l l o g g i p r i v a t i d e l l a f a m i g l i a m e n t r e L a r r y v i v e n e l l e a r e e d i l a v o r o d i D o w n i n g S t r e e t . N e l f r a t t e m p o , L a r r y r e s i s t e . H a 1 8 o 1 9 a n n i e h a r a l l e n t a t o u n p o ' , m a c o n t i n u a a p a t t u g l i a r e i l s u o t e r r i t o r i o e a d o r m i r e s u l d a v a n z a l e d i u n a f i n e s t r a s o p r a u n t e r m o s i f o n e , a p p e n a d e n t r o l a p o r t a n u m e r o 1 0 . E ' r i t e n u t o i l s o f t p o w e r b r i t a n n i c o i n f o r m a f e l i n a e g u a i a q u a l s i a s i p r i m o m i n i s t r o c h e s i l i b e r a s s e d i l u i , n o t a l ' N b c . " U n p r i m o m i n i s t r o c h e o d i a i g a t t i m i s e m b r a u n s u i c i d i o p o l i t i c o " , h a a f f e r m a t o H o w e l l .