R o m a , 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C o m e F a n d s t i a m o d e d i c a n d o m o l t o s p a z i o a l l a f o r m a z i o n e . T e n i a m o d e i c o r s i p e r i l d i a b e t i c o g u i d a , u n a f i g u r a v o l o n t a r i s t i c a c h e s t i a m o i n s e r e n d o a l l ' i n t e r n o d e l l e d i a b e t o l o g i e p i ù o m e n o i n t u t t a I t a l i a . N e l c o r s o d i q u e s t i u l t i m i a n n i a b b i a m o g i à f o r m a t o c i r c a 2 5 0 p e r s o n e e o r a s t i a m o l a v o r a n d o c o n l e i s t i t u z i o n i p e r r i u s c i r e a i s t i t u z i o n a l i z z a r e q u e s t a f i g u r a , i n c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e s t a n n o v e n e n d o a m a n c a r e i m e d i c i e g l i i n f e r m i e r i . L a p e r s o n a c o n d i a b e t e h a l a n e c e s s i t à d i a v e r e d e i p u n t i d i r i f e r i m e n t o , s o p r a t t u t t o a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i " . C o s ì S t e f a n o G a r a u , v i c e p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F a n d - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i a b e t i c i , i n o c c a s i o n e d e l l a p u b b l i c a z i o n e d e l v o d c a s t ' D i a b e t e o l t r e i l p r e g i u d i z i o . C o m e a f f r o n t a r e l o s t i g m a ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b o t t , e d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .