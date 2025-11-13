R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l f u m o r e s t a l a p r i m a c a u s a d i m o r t e e v i t a b i l e n e l n o s t r o P a e s e , q u e s t o è u n d a t o c h e n o n p o s s i a m o p i ù c o n s i d e r a r e i n e l u t t a b i l e . S e r v e u n a s t r a t e g i a c o m p l e s s i v a c h e u n i s c a e d u c a z i o n e , p r e v e n z i o n e e u n r e a l e s o s t e g n o a c h i v u o l e s m e t t e r e , e q u i n d i l a p o l i t i c a s a n i t a r i a d e v e a v e r e i l c o r a g g i o d i g u a r d a r e o l t r e l ' e m e r g e n z a , d i c o s t r u i r e a l l e a n z e s o l i d e t r a i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e s o c i e t à c i v i l e . L a p r e v e n z i o n e n o n d e v e e s s e r e t e r r e n o d i s c o n t r o , m a u n a g r a n d e b a t t a g l i a d i c i v i l t à c h e s i v i n c e s o l o s e r e m i a m o t u t t i n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e . I n q u e s t o s e n s o l a F o n d a z i o n e V e r o n e s i r a p p r e s e n t a u n a l l e a t o p r e z i o s o d a a n n i p e r c h é d i f f o n d e c o n o s c e n z a s c i e n t i f i c a , d a t i a f f i d a b i l i e p r o m u o v e s t i l i d i v i t a s a n i , q u i n d i i l s u o c o n t r i b u t o v a o l t r e l a r i c e r c a p e r c h é a i u t a a t r a s f o r m a r e l a p r e v e n z i o n e d a s l o g a n a r e a l t à c o n c r e t a m e t t e n d o a l c e n t r o d a v v e r o l e p e r s o n e " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o o g g i i n S e n a t o a l l ' i n c o n t r o ' P r e v e n i r e i t u m o r i , p r o t e g g e r e l a s a l u t e : s t r a t e g i e e p o l i t i c h e s u l f u m o ' . U n c o n f r o n t o t r a e s p o n e n t i d e l m o n d o p o l i t i c o , d e l l a r i c e r c a e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a p r o m o s s o s u i n i z i a t i v a d e l l a s t e s s a R o n z u l l i e o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e U m b e r t o V e r o n e s i E t s . O b i e t t i v o : d i s c u t e r e n u o v e a z i o n i d i c o n t r a s t o a l t a b a g i s m o , c o n u n f o c u s s u l l ' e f f i c a c i a d e l l a l e v a f i s c a l e c o m e s t r u m e n t o d i p r e v e n z i o n e , o v v e r o a u m e n t a r e i n m o d o i m p o r t a n t e l e a c c i s e s u i p r o d o t t i d e l t a b a c c o , p o r t a n d o i l p r e z z o d e l p a c c h e t t o d i s i g a r e t t e a o l t r e 1 0 e u r o , e a u m e n t a n d o i n m a n i e r a p r o p o r z i o n a l e l a t a s s a z i o n e s u t u t t i i p r o d o t t i c o n t e n t i t a b a c c o e n i c o t i n a . " A n c h e l a l e v a f i s c a l e , s e u s a t a c o n i n t e l l i g e n z a , p u ò d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o d i s a l u t e p u b b l i c a - s o t t o l i n e a R o n z u l l i - e l ' a u m e n t o d e l p r e z z o d e l l e s i g a r e t t e h a s e n s o s o l o s e a c c o m p a g n a t o d a c a m p a g n e i n f o r m a t i v e , p r o g r a m m i d i s u p p o r t o e s o p r a t t u t t o d a u n i m p e g n o c h i a r o , c i o è o g n i e u r o i n c a s s a t o d e v e t o r n a r e a i c i t t a d i n i i n p r e v e n z i o n e , r i c e r c a e s a l u t e p e r g a r a n t i r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i u n f u t u r o o v v i a m e n t e p i ù s a n o " .